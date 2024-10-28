وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل السفيرة التركية ومدير جامعة غازي ورئيس أرشيف الدولة بالرئاسة التركية

وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل السفيرة التركية ومدير جامعة غازي ورئيس أرشيف الدولة بالرئاسة التركية
التاريخ
10/28/2024 4:35:27 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مكتبه بقصر بيان صباح اليوم سفيرة جمهورية تركيا لدى دولة الكويت طوبي نور سونمز ومدير جامعة
غازي الأستاذ الدكتور أوغور أونال ورئيس أرشيف الدولة في رئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد أحمد طوكديمير. (النهاية)
أ ن د
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