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وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل السفيرة التركية ومدير جامعة غازي ورئيس أرشيف الدولة بالرئاسة التركية

10/28/2024 4:35:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مكتبه بقصر بيان صباح اليوم سفيرة جمهورية تركيا لدى دولة الكويت طوبي نور سونمز ومدير جامعة غازي الأستاذ الدكتور أوغور أونال ورئيس أرشيف الدولة في رئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور محمد أحمد طوكديمير. (النهاية)

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