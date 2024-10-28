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سفيرة الولايات المتحدة تشيد بالعلاقات المتميزة الكويتية - الأمريكية

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا اليوم الاثنين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الكويت.
جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال استقبال آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان اللواء الركن طيار فهد الخرينج للسفيرة ساساهارا حيث ألقت محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (29) بعنوان (الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط).
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها الكلية للدورات المنعقدة لديها من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل الكويت وخارجها لتقديم محاضرات حول عدة مواضيع يتناولون من خلالها الشؤون العسكرية والسياسية والاستراتيجية. (النهاية) ع ح ك / أ ن د

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