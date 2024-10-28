سفيرة الولايات المتحدة تشيد بالعلاقات المتميزة الكويتية - الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا اليوم الاثنين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الكويت.
جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال استقبال آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان اللواء الركن طيار فهد الخرينج للسفيرة ساساهارا حيث ألقت محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (29) بعنوان (الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط).
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها الكلية للدورات المنعقدة لديها من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل الكويت وخارجها لتقديم محاضرات حول عدة مواضيع يتناولون من خلالها الشؤون العسكرية والسياسية والاستراتيجية. (النهاية) ع ح ك / أ ن د
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