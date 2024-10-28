مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) ينطلق في الرياض غدا بمشاركة دولية واسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري
الرياض - 28 - 10 (كونا) -- تنطلق في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء الدورة الثامنة من مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص من نحو 90 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية كبرى منهم 500 متحدث من مختلف القطاعات وتستمر أعمالها ثلاثة أيام.
وتركز أعمال الدورة (أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) التي تقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مناقشة الاستراتيجات الجديدة لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.
ووفق البينات الصادرة عن مؤسسة المبادرة تركز الدورة الجديدة على فرص الاستثمار في القارة الافريقية وتعزيز تكاملها في النظام الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة في المناصب القيادية سعيا لزيادة نسبة النساء في الأدوار القيادية في مختلف القطاعات.
كما تسعى إلى تعزيز الابتكارات والاستثمارات التي تدعم مستقبلا أخضرا إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وتعزيز دور الاستثمار كمحرك لمستقبل مزدهر ومستدام وتوفير منصة لتبادل الرؤى بين القادة وصناع القرار لبحث سبل معالجة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار بما يعزز الرخاء العالمي.
وتهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية وخاصة تلك المتعلقة برؤية (السعودية 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وتمثل (مبادرة مستقبل الاستثمار) فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المبادرة مداخلات بارزة من قادة الاستثمار العالميين ومسؤولي مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار جزءا من جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتكنولوجيا إذ يعكس التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير اقتصاد متنوع ومستدام. (النهاية)
خ ن ش / م ج ب
MENAFN28102024000071011013ID1108823608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.