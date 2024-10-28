Monday, 28 October 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) ينطلق في الرياض غدا بمشاركة دولية واسعة

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 28 - 10 (كونا) -- تنطلق في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء الدورة الثامنة من مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص من نحو 90 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية كبرى منهم 500 متحدث من مختلف القطاعات وتستمر أعمالها ثلاثة أيام.
وتركز أعمال الدورة (أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) التي تقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مناقشة الاستراتيجات الجديدة لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.
ووفق البينات الصادرة عن مؤسسة المبادرة تركز الدورة الجديدة على فرص الاستثمار في القارة الافريقية وتعزيز تكاملها في النظام الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة في المناصب القيادية سعيا لزيادة نسبة النساء في الأدوار القيادية في مختلف القطاعات.
كما تسعى إلى تعزيز الابتكارات والاستثمارات التي تدعم مستقبلا أخضرا إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وتعزيز دور الاستثمار كمحرك لمستقبل مزدهر ومستدام وتوفير منصة لتبادل الرؤى بين القادة وصناع القرار لبحث سبل معالجة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار بما يعزز الرخاء العالمي.
وتهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية وخاصة تلك المتعلقة برؤية (السعودية 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وتمثل (مبادرة مستقبل الاستثمار) فرصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المبادرة مداخلات بارزة من قادة الاستثمار العالميين ومسؤولي مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا.
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار جزءا من جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتكنولوجيا إذ يعكس التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير اقتصاد متنوع ومستدام. (النهاية)

خ ن ش / م ج ب




MENAFN28102024000071011013ID1108823608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث