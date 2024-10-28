المغرب وفرنسا يشهدان انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بعد ثلاثة أعوام من التأزم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 28 - 10 (كونا) -- تدخل العلاقات المغربية - الفرنسية بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إلى الرباط اليوم الاثنين مرحلة جديدة بعد ثلاثة أعوام من "تأزمها" على خلفية عدد من الملفات خاصة ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.
وجاءت بوادر هذه الانطلاقة للعلاقات الثنائية بعد أن تدارك الرئيس الفرنسي موقف بلاده إزاء منطقة الصحراء المغربية في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يونيو الماضي أعلن فيها دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي في المنطقة كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي
مستدام.
ومن المرتقب أن توثق زيارة الدولة التي سيقوم بها ماكرون بمرافقة زوجته بريجيت ماكرون إلى الرباط تلبية لدعوة العاهل المغربي "الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين.
ويعزز ذلك حجم الوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق للرئيس الفرنسي والمكون من عشرة وزراء وعدد من البرلمانيين وممثلي الشركات ورجال الأعمال وشخصيات من عالم الثقافة والأدب والفن.
وعن الزيارة قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في بيان إنها "تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".
ويمكن القول أن عقدة العلاقات بين البلدين "انفكت" بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وانفتح على إثر ذلك "أفق إستراتيجي لا محدود" لتوثيق الشراكة بينهما ليبدأ "فصل جديد في العلاقات التاريخية بين البلدين".
وتسعى باريس خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع المغرب في مختلف المجالات والقطاعات منها الطاقة والصناعة والدفاع والأمن والتكنولوجيا والهجرة والثقافة والتعليم والبيئة.
ومن شأن ذلك تثبيت مركز فرنسا كشريك إستراتيجي للمغرب إذ يعتبر البلد الأوروبي "المستثمر الاول" في المغرب بنحو ألف شركة فرنسية كما من المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي خلال لقائه بالعاهل المغربي عن جملة من المشاريع الاستثمارية الموجهة للاقاليم الصحراوية مع إعلان نية فرنسا فتحها قنصلية ومركزا ثقافيا في مدينة العيون بالصحراء المغربية. (النهاية)
م ر ي / م ج ب
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