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المغرب وفرنسا يشهدان انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بعد ثلاثة أعوام من التأزم

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 28 - 10 (كونا) -- تدخل العلاقات المغربية - الفرنسية بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط اليوم الاثنين مرحلة جديدة بعد ثلاثة أعوام من "تأزمها" على خلفية عدد من الملفات خاصة ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.
وجاءت بوادر هذه الانطلاقة للعلاقات الثنائية بعد أن تدارك الرئيس الفرنسي موقف بلاده إزاء منطقة الصحراء المغربية في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يونيو الماضي أعلن فيها دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي في المنطقة كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي مستدام.
ومن المرتقب أن توثق زيارة الدولة التي سيقوم بها ماكرون بمرافقة زوجته بريجيت ماكرون إلى الرباط تلبية لدعوة العاهل المغربي "الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين.
ويعزز ذلك حجم الوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق للرئيس الفرنسي والمكون من عشرة وزراء وعدد من البرلمانيين وممثلي الشركات ورجال الأعمال وشخصيات من عالم الثقافة والأدب والفن.
وعن الزيارة قالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في بيان إنها "تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين".
ويمكن القول أن عقدة العلاقات بين البلدين "انفكت" بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وانفتح على إثر ذلك "أفق إستراتيجي لا محدود" لتوثيق الشراكة بينهما ليبدأ "فصل جديد في العلاقات التاريخية بين البلدين".
وتسعى باريس خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع المغرب في مختلف المجالات والقطاعات منها الطاقة والصناعة والدفاع والأمن والتكنولوجيا والهجرة والثقافة والتعليم والبيئة.
ومن شأن ذلك تثبيت مركز فرنسا كشريك إستراتيجي للمغرب إذ يعتبر البلد الأوروبي "المستثمر الاول" في المغرب بنحو ألف شركة فرنسية كما من المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي خلال لقائه بالعاهل المغربي عن جملة من المشاريع الاستثمارية الموجهة للاقاليم الصحراوية مع إعلان نية فرنسا فتحها قنصلية ومركزا ثقافيا في مدينة العيون بالصحراء المغربية. (النهاية)

م ر ي / م ج ب




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