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وزير الصحة: الكويت في طليعة الدول باعتماد لقاح (الورم الحليمي) للحفاظ على صحة المجتمع

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 28 – 10 (كونا) -– أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية من خلال التحصين ومن ذلك إدخال اللقاح ضد الورم الحليمي البشري للوقاية من أنواع متعددة من السرطانات حيث الكويت في طليعة الدول التي اعتمدت هذا اللقاح للحفاظ على صحة المجتمع.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير العوضي اليوم الاثنين لمؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة (تحديات الصحة العامة والحلول المقترحة) الذي نظمته إدارة الصحة العامة بالوزارة لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع.
وقال إنه تم تحديث جدول التطعيمات بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة لمواكبة التطورات التي تشهدها الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن الأوبئة الأخيرة مثل جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) أظهرت مدى أهمية الاستعداد المبكر والتنسيق بين الدول لمكافحة هذه الأمراض التي لا تعرف حدودا جغرافية مؤكدا أهمية التشخيص والعلاج المبكرين وأهمية البحث العلمي والتعاون الدولي.
كما أكد ضرورة وضع استراتيجيات لحماية صحة المسافرين والحد من انتشار الأمراض عبر الحدود علاوة على تقديم المشورة الطبية وتطوير بروتوكولات صحية تواكب التحديات المتغيرة.
وبين أن التكنولوجيا والابتكار يؤديان اليوم دورا أساسيا في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الصحية مما يتيح فرصا غير مسبوقة لتطوير أنظمة مراقبة صحية فعالة وتقديم رعاية صحية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات بشكل أفضل.
وأوضح الوزير العوضي أن الجهود المبذولة خلال الأعوام الثمانية الماضية في مكافحة أمراض الشتاء التنفسية أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة وانخفاض معدلات الوفيات بأكثر من النصف لافتا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم أكثر من مليوني مواطن ومقيم ضد الانفلونزا والالتهاب الرئوي.
من جانبه قال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة رئيس المؤتمر الدكتور فهد الغملاس في كلمته إن الأزمات الصحية التي شهدها العالم خلال العقود السابقة مثل ظهور أنواع جديدة من الأوبئة والجوائح وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان سلطت الضوء على أهمية قطاع الصحة العامة ودورها الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع.
وأضاف الغملاس أن الصحة العامة لا تقتصر مسؤولياتها فقط على الوقاية من الأمراض المعدية بل تقع تحت مسؤولياتها أيضا مجالات ذات علاقة وثيقة بصحة المجتمع مثل صحة البيئة والإصحاح البيئي.
وذكر أن الكويت شهدت تقدما ملحوظا في كل المجالات الطبية لاسيما مجال الصحة العامة مضيفا أن إدارة الصحة العامة وضعت نصب عينها التوجه العام للدولة فتبنت نظام اللامركزية في تقديم الخدمات للجمهور في المناطق الصحية مثل التوسع في إنشاء مراكز فحص العمالة الوافدة وإنشاء عيادات صحة المسافرين.
وأوضح أن خطة الإدارة المستقبلية تشمل التوسع في خدمات فحص متداولي الأغذية والفئات الأخرى العاملة في هذا المجال من المواطنين وغيرهم في المناطق الصحية إضافة إلى زيادة عدد مراكز مكافحة الدرن.
وأكد أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور للتيسير على المراجعين بالتعاون مع الجهات المعنية مفيدا بأنه تم وضع نظام لحجز المواعيد رقميا لإجراء الفحوصات الخاصة بالعمالة الوافدة ومتداولي الأغذية والفئات الأخرى.
وبين الغملاس أنه أصبح من الممكن الحصول على شهادات اللياقة الصحية ومعرفة النتائج عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) فضلا عن توفير شهادات التطعيمات الإلكترونية على موقع وزارة الصحة.
وأكد سعي الإدارة إلى التوسع في مجال رقمنة الخدمات المقدمة ومواكبة أحدث التطورات العلمية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتطوير الخدمات المقدمة عبر التدريب المستمر للعاملين وتبني البروتوكولات والبرامج الحديثة التي تقع تحت مظلتها تخصصات الإدارة. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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