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العراق يحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على خرق الاحتلال الإسرائيلي لأجوائه

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 28 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاك طائرات الاحتلال الإسرائيلي أجواء العراق وسيادته خلال هجومه العسكري الجوي على إيران يوم السبت الماضي.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وجه كذلك وزارة الخارجية العراقية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشان هذا "الخرق" وذلك بناء على التزام واشنطن بأمن وسيادة العراق وفقا لاتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي.
وشدد على التزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه وعملها "على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات".
وجدد التأكيد على عدم سماح الحكومة العراقية ورفضها استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى خصوصا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.
وبين حرص حكومة العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة و منع أي استغلال لاراضيه في صراعات إقليمية فضلا عن تبنيها مبدأ حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل.
وأعلنت إيران تعرضها فجر السبت الماضي إلى هجوم عسكري جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أضرار محدودة. (النهاية)

ع ح ه / م ج ب




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