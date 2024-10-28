الجمعية الكويتية لتعزيز القيم تنظم مؤتمر (سكن) لتعزيز القيم في المجتمع وبحث القضايا الأسرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مجتمع/كويت/مؤتمر/قيم
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- نظمت الجمعية الكويتية لتعزيز القيم اليوم الاثنين مؤتمر (سكن) تحت رعاية وزير
العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ويعنى بتعزيز القيم في المجتمع الكويتي والمحافظة عليها وبحث القضايا الأسرية.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور بدر المطيري في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير الوسمي في المؤتمر المنعقد بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي إن (الأوقاف) تبدي اهتماما خاصا بهذه المؤتمرات كونها تعنى بتقوية الصلات في المجتمع الكويتي بما يتعلق بالأسرة وحمايتها.
وأشار المطيري إلى أهمية المواضيع المطروحة للبحث والمناقشة والاستنتاج وإبداء المرئيات والتوصيات في جميع القضايا الأسرية منوها بالمشاركة المتنوعة من المؤسسات الحكومية وعدد من الباحثين من مختلف التخصصات من شرعيين وقانونيين وتربويين واجتماعيين.
وبين أن (الأوقاف) ومن خلال الاستراتيجيات المتنوعة تهتم بقضايا الأسرة من مختلف الحيثيات وتبادر إلى تحصين المجتمع والأسرة سواء بالخطب أو المنشورات العلمية والثقافية أو بالمحاضرات التوعوية وغيرها من مختلف النواحي وتحقيقها الكثير من الإنجازات في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتعزيز القيم عبدالوهاب السنين في كلمته إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع الكويتي عبر المساهمة بمعالجة الجوانب المهمة التي تتعلق بالمشاكل الأسرية.
وأضاف السنين أن من الأهداف أيضا تعزيز روح التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في القضايا المجتمعية وطرح الحلول والعلاجات في القضايا الأسرية وبيان أهمية مكانة الأسرة في بناء المجتمع والتحذير من الأفكار التي تهدم كيان الأسرة مثل التطرف والإرهاب وغيرها وحث الأسرة على تقوية الوازع الديني والأخلاقي بين أفرادها.
وأوضح أن الأسرة لها شأن عظيم في الإسلام فهي ليست كيانا يتحرك فيه الفرد كما يريد إنما هي ضوابط يحكمها الشرع والدين والعادات والتقاليد ولها أهداف وغايات واضحة كانت وما زالت سرا من أسرار الحفاظ على وجودها واستمرارها في نشر الخير بين الناس فالأسرة هي بمنزلة القلب من الجسد فإذا صلح صلحت الأمة.
وأعرب عن التقدير لمشاركة وزارات الداخلية والإعلام والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والتربية في المؤتمر منوها كذلك بجهود جميع جهات الدولة وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعية والتفاعل مع أنشطة المؤتمر. (النهاية)
ض د / أ ن د
MENAFN28102024000071011013ID1108823604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.