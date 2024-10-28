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الجمعية الكويتية لتعزيز القيم تنظم مؤتمر (سكن) لتعزيز القيم في المجتمع وبحث القضايا الأسرية

10/28/2024 4:35:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مجتمع/كويت/مؤتمر/قيم
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- نظمت الجمعية الكويتية لتعزيز القيم اليوم الاثنين مؤتمر (سكن) تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ويعنى بتعزيز القيم في المجتمع الكويتي والمحافظة عليها وبحث القضايا الأسرية.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور بدر المطيري في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير الوسمي في المؤتمر المنعقد بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي إن (الأوقاف) تبدي اهتماما خاصا بهذه المؤتمرات كونها تعنى بتقوية الصلات في المجتمع الكويتي بما يتعلق بالأسرة وحمايتها.
وأشار المطيري إلى أهمية المواضيع المطروحة للبحث والمناقشة والاستنتاج وإبداء المرئيات والتوصيات في جميع القضايا الأسرية منوها بالمشاركة المتنوعة من المؤسسات الحكومية وعدد من الباحثين من مختلف التخصصات من شرعيين وقانونيين وتربويين واجتماعيين.
وبين أن (الأوقاف) ومن خلال الاستراتيجيات المتنوعة تهتم بقضايا الأسرة من مختلف الحيثيات وتبادر إلى تحصين المجتمع والأسرة سواء بالخطب أو المنشورات العلمية والثقافية أو بالمحاضرات التوعوية وغيرها من مختلف النواحي وتحقيقها الكثير من الإنجازات في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتعزيز القيم عبدالوهاب السنين في كلمته إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع الكويتي عبر المساهمة بمعالجة الجوانب المهمة التي تتعلق بالمشاكل الأسرية.
وأضاف السنين أن من الأهداف أيضا تعزيز روح التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في القضايا المجتمعية وطرح الحلول والعلاجات في القضايا الأسرية وبيان أهمية مكانة الأسرة في بناء المجتمع والتحذير من الأفكار التي تهدم كيان الأسرة مثل التطرف والإرهاب وغيرها وحث الأسرة على تقوية الوازع الديني والأخلاقي بين أفرادها.
وأوضح أن الأسرة لها شأن عظيم في الإسلام فهي ليست كيانا يتحرك فيه الفرد كما يريد إنما هي ضوابط يحكمها الشرع والدين والعادات والتقاليد ولها أهداف وغايات واضحة كانت وما زالت سرا من أسرار الحفاظ على وجودها واستمرارها في نشر الخير بين الناس فالأسرة هي بمنزلة القلب من الجسد فإذا صلح صلحت الأمة.
وأعرب عن التقدير لمشاركة وزارات الداخلية والإعلام والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والتربية في المؤتمر منوها كذلك بجهود جميع جهات الدولة وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعية والتفاعل مع أنشطة المؤتمر. (النهاية)

ض د / أ ن د




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