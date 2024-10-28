4 تكتلات اقتصادية تستحوذ على غالبية صادرات المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حازت 4 تكتلات اقتصادية على 92.4 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، والبالغة 5.644 مليار دينار.
وتتمثل التكتلات الاقتصادية في دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
أما عن حصة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية من إجمالي الصادرات الوطنية، فقد استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى، حيث شكلت 40.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
وبحسب أرقام إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة العربية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام بنسبة 13.2 بالمئة، لتصل إلى 2.297 مليار دينار، مقابل 2.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات الإحصائية، أن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا جاءت بالمرتبة الثانية من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، حيث شكلت 27.6 بالمئة، وبلغت نسبة ارتفاعها لنهاية شهر آب الماضي من العام الحالي 11.7 بالمئة، لتسجل 1.559 مليار دينار، مقابل 1.396 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن الدول الآسيوية غير العربية، فجاءت بالمرتبة الثالثة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية لذات الفترة لتشكل 19.1 بالمئة، أي ما يعادل 1.081 مليار دينار من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، مقابل 1.406 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 23.1 بالمئة.
و,فقا للمعطيات الإحصائية، شكلت دول الاتحاد الأوروبي 5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر آب الماضي للعام الحالي، لتبلغ قيمتها 282 مليون دينار، مقارنة مع 276 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.2 بالمئة.-(بترا)
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