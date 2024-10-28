4 تكتلات اقتصادية تستحوذ على غالبية صادرات المملكة

حازت 4 تكتلات اقتصادية على 92.4 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، والبالغة 5.644 مليار دينار.



وتتمثل التكتلات الاقتصادية في دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.



أما عن حصة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية من إجمالي الصادرات الوطنية، فقد استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى، حيث شكلت 40.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.



وبحسب أرقام إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة العربية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام بنسبة 13.2 بالمئة، لتصل إلى 2.297 مليار دينار، مقابل 2.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



وأظهرت البيانات الإحصائية، أن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا جاءت بالمرتبة الثانية من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، حيث شكلت 27.6 بالمئة، وبلغت نسبة ارتفاعها لنهاية شهر آب الماضي من العام الحالي 11.7 بالمئة، لتسجل 1.559 مليار دينار، مقابل 1.396 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



أما عن الدول الآسيوية غير العربية، فجاءت بالمرتبة الثالثة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية لذات الفترة لتشكل 19.1 بالمئة، أي ما يعادل 1.081 مليار دينار من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، مقابل 1.406 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 23.1 بالمئة.



و,فقا للمعطيات الإحصائية، شكلت دول الاتحاد الأوروبي 5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر آب الماضي للعام الحالي، لتبلغ قيمتها 282 مليون دينار، مقارنة مع 276 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.2 بالمئة.-(بترا)