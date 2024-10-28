الجغبير: الصناعات الأردنية توسع رقعة تواجدها بأسواق غير تقليدية

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية تحقق توسعاً ملحوظا في رقعة تواجدها على الخريطة العالمية، حيث عبرت لأكثر من 144 سوقاً حول العالم، بفعل تزايد حضورها في بعض الأسواق العالمية غير التقلِيدية أبرزها بلجيكا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والنرويج وبورما ولاتيفيا ولوكسمبرغ.



وذكر الجغبير في بيان اليوم الاثنين، أن الصادرات الصناعية ورغم تراجع نموها الكلي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها أظهرت مؤشرات نوعية على مستوى حضورها في العديد من الأسواق، حيث ازدادت حصتها في الأسواق التقليدية من خلال النمو الملحوظ بصادراتها نحو الدول العربية بحوالي 13 بالمئة، لتصل إلى 2.299 مليار دينار نتيجة النمو الملحوظ لكل من العراق والسعودية ومصر بنسبة 51 و11 و38 بالمئة على التوالي، بالإضافة إلى النمو لدول أميركا الشمالية بأكثر من 12 بالمئة لتصل إلى 1.562 مليار دينار، خاصة سوق الولايات المتحدة ونمو الصادرات إليه لأكثر من 14 بالمئة.



وأكد أن التوسع الملحوظ سُجل على صعيد الأسواق غير التقليدية أيضاً، إذ ارتفعت الصادرات بشكل واضح لعدد من الأسواق الأوروبية أبرزها أوكرانيا بحجم زيادة 17 مليون دينار، وبلجيكا 19 مليون دينار، والنرويج 9 ملايين دينار، وإيطاليا 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى فنلندا بحجم زيادة بلغ 6 ملايين دينار، كما حققت صادراتنا نمواً ملحوظاً لدول كوريا الجنوبية واليابان بنسب 82 و 18 بالمئة على التوالي، ودخلت لأسواق جديدة كلياً مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ.



وشدد على أن هذا التوسع اللافت جاء في ظل التحديات الإقليمية والتوترات السياسية التي قد تعرقل العمليات التصديرية، ما يعكس قوة ومرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيف والنمو في بيئات معقدة وصعبة.



وأشار الجغبير إلى نمو العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، الذي سجل زيادة بأكثر من 196 مليون دينار وبنسبة نمو 20 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والذي حقق نمواً بأكثر من 125 مليون دينار وبنسبة نمو 31 بالمئة، كما استمر قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ ارتفعت بقيمة 52 مليون دينار بنسبة 16 بالمئة، كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية أكثر من 17 مليون دينار وبنسبة 17 بالمئة.



وأوضح أن تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية الفرعية أبرزها قطاع الصناعات الأنشائية والصناعات التعدينية وقطاع الهندسية والكهربائية، يعود إلى التقلبات السعرية العالمية لبعض المنتجات، بالإضافة إلى تغير عوامل الطلب نتيجة الأحداث الإقليمية.



وذكر أن المنتجات الأردنية ما زال أمامها العديد من الفرص للتوسع ودخول أسواق جديدة، شريطة إزالة التحديات التي تقف في طريقها، والتي تحتاج لمزيد من الدعم والترويج.



وأشار إلى أن وصول المنتجات الوطنية لهذا المستوى من التصدير رغم جميع ما يواجهها ما هو إلا دليل يعكس ويؤكد حجم الإمكانيات والمقومات المتميزة، ويظهر مدى قدرة المنتجات الأردنية على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية، ويبين مستوى التطور وحجم التقدم في المنتجات الأردنية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة.-(بترا)