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النواب كيف يكون سندا قويا لموقف الدولة الخارجي؟

10/28/2024 4:33:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - يدخل مجلس النواب العشرون دورته العادية الأولى في الثامن عشر من الشهر المقبل، محمّلا ومثقلا بقضايا شتى، منها داخلية، وأخرى خارجية، وبالقدر الذي تختلف رؤى النواب فيما يخص القضايا الداخلية، فإن معظمهم يلتقون على الموقف نفسه من القضايا الخارجية.
وينهل نواب المجلس الجدد من مدارس فكرية مختلفة، بيد أن من الواضح، وفق برامجهم الانتخابية، التقاء أغلبهم تقريبا، على القضايا الخارجية وخاصة الاحتلال الصهيوني، والعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، والموقف الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو الموقف الأردني الرسمي ذاته.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الحالي يتعين عليه الموازنة بين الاختلاف مع الحكومة داخليا في قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، وبين إسناد الموقف الأردني الرسمي في قضايا خارجية، ودعم الجبهة الداخلية من حيث رص الصفوف، ورفض أي انقسام فيها.
وهذا ما يمهد لتفاؤل المراقبين بأن سواد الأحزاب التي حصلت على مقعد في مجلس النواب الحالي، تلتقي حول الموقف من القضية الفلسطينية، كما تلتقي حول تشخيص الأطماع الإسرائيلية، والتعنت والتغول الصهيوني تجاه دول المنطقة، ويدينون عربدة إسرائيل ومنحها الحق في ضرب أي مكان في الشرق الأوسط دون عقاب أو مساءلة، ويرفضون ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية واليمن والعراق، كما يتفق الجميع على مطالبة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان، وهؤلاء يعون خطورة المخططات الصهيونية تجاه الأردن.
وأجمعت الأحزاب التي حصلت على مقاعد تحت قبة البرلمان من خلال برامجها الانتخابية، على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الموقف ذاته الذي تعبر عنه الدولة الأردنية بمختلف مكوناتها.
وفي هذا الصدد، يرى النائب السابق أمجد آل خطاب، أن الموقف الأردني واضح، وتجلى في كتاب التكليف لحكومة الدكتور جعفر حسان الذي وجه فيه جلالة الملك الحكومة بالقول إن "عمقنا العربي خيار إستراتيجي يكمن في توطيد علاقاتنا مع الأشقاء، والأردن دوما مع التضامن والعمل العربي المشترك، وهذا جزء أصيل من رسالتنا، وقد كنا وما زلنا الأقرب للأشقاء الفلسطينيين، ولن نتوانى عن دعمهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم".
ويلفت آل خطاب إلى أن هذا الموقف يضع النواب والحكومة أمام مسؤولياتها، من حيث إسناد الموقف الرسمي، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا في فلسطين حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، ويرفع الظلم التاريخي عنهم سياسيا وإنسانيا، وصولا إلى قيام دولتهم الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، يعتقد المحلل والنائب السابق الدكتور هايل الدعجة إن المرحلة المقبلة في ظل عربدة إسرائيل المستمرة والمتواصلة تتطلب من المجلس الجديد دعم الموقف الأردني الخارجي، والوقوف خلفه، وتقويته ورفده بقوة، مشيرا إلى أن الاختلاف في القضايا الداخلية من الطبيعي حصوله، بيد أن المرحلة الحالية تعتبر فارقة وتتطلب إسنادا حقيقيا للموقف الأردني خارجيا.
ويضيف إن مجلس النواب الجديد، ورغم تنوع أعضائه واختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، ورغم تنوع الأحزاب التي ينتمي إليها النواب، إلا أنهم يجمعون أو يتقاطعون كثيرا في القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية، والتي يجمع عليها كل الأردنيين أيضا، وبالتالي فإن المؤمل أن يلعب النواب دورهم الحقيقي في الإسناد.
ونوّه بأن الأردن يُشكل ركيزة أساسية للاستقرار في عموم المنطقة، واصفاً موقع الأردن الجيوسياسي بالمهم جدًا للغرب، وبأن جلالة الملك عبدالله الثاني يُعتبر صمام الأمان لكل أطياف المجتمع الأردني والمنطقة كلها، وأن الخطاب السياسي والإعلامي الأردني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتنامية في الضفة الغربية كان الأقوى على الإطلاق، وسط تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والشعبي الموحد، الذي يرفض العدوان الإسرائيلي.
ويرى المراقبون أن تشكيلة مجلس النواب الحالية وتنوع الأحزاب فيها، يجب أن تكون وسيلة داعمة للمواقف الأردنية الخارجية، وأن تحمل نظرة إيجابية حيال قدرة المجلس على النهوض بعدد من التحديات والأعباء الحياتية والتنموية السياسية والاقتصادية الملحّة، وترجمة الشعارات التي تم التعبير عنها من خلال البرامج الانتخابية إلى أفعال على الأرض.

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