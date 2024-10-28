حالة عدم استقرار جوي في بعض المناطق بدءا من مساء الثلاثاء

يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويصبح الطقس ليلا باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتأثر المملكة ابتداءً من المناطق الجنوبية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات من المطر في تلك المناطق قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويزداد الأربعاء، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، كما ويتوقع أن تمتد زخات المطر أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى خاصة الوسطى الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويكون الطقس الخميس، لطيفًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات محلية متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 13, وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.-(بترا)