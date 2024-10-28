حالة عدم استقرار جوي في بعض المناطق بدءا من مساء الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويصبح الطقس ليلا باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً تتأثر المملكة ابتداءً من المناطق الجنوبية الشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات من المطر في تلك المناطق قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويزداد الأربعاء، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، كما ويتوقع أن تمتد زخات المطر أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى خاصة الوسطى الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويكون الطقس الخميس، لطيفًا في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات محلية متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 13, وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 21، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.-(بترا)
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