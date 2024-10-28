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البكار يبحث مع الحاج نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار

10/28/2024 4:33:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر الوزارة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.


وقال الحاج خلال القاء الذي حضره عضو الجمعية ماجد عليان إن اللقاء بحث نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار، وأن القطاع الزراعي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدًا ضرورة سد النقص الحاصل من العمالة الزراعية نتيجة وقف الاستقدام أمام العمالة الزراعية الوافدة

وأشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود وزارة العمل في دعم القطاع الزراعي بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.

من جانبه أكد البكار ، أهمية القطاع الزراعي في المملكة، لاهميته في تحقيق الامن الغذائي مبينا أن وزارة العمل تعمل حاليا على دراسة عمليات استقدام العماله الزراعية ، وسيكون هناك حل خلال الفترة المقبلة.

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