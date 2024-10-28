البكار يبحث مع الحاج نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر الوزارة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.
وقال الحاج خلال القاء الذي حضره عضو الجمعية ماجد عليان إن اللقاء بحث نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار، وأن القطاع الزراعي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدًا ضرورة سد النقص الحاصل من العمالة الزراعية نتيجة وقف الاستقدام أمام العمالة الزراعية الوافدة
وأشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود وزارة العمل في دعم القطاع الزراعي بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.
من جانبه أكد البكار ، أهمية القطاع الزراعي في المملكة، لاهميته في تحقيق الامن الغذائي مبينا أن وزارة العمل تعمل حاليا على دراسة عمليات استقدام العماله الزراعية ، وسيكون هناك حل خلال الفترة المقبلة.
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