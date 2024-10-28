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دراسة علمية مُحكمة تبحث الترويج للجماعات الإرهابية عبر وسائل الإعلام الحديثة والمنصات الرقمية

10/28/2024 4:33:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوصت دراسة علمية محكمة، أعدها الباحثون د. أشرف الراعي، د. محمد الأنصاري ود. نائل العمران، وقبلت للنشر في المجلة العلمية العالمية في the International Journal of Electronic Governance المصنفة ضمن قاعدة بيانات "Scopus" تحت عنوان "جريمة الترويج الرقمي للإرهاب عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الجديدة في القوانين الأردنية والإماراتية" بضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والنص بصورة واضحة على ضرورة مواجهة جرائم الترويج للجماعات الإرهابية من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي مع تحديد واضح لمفهوم الجماعات الإرهابية.
وقال د. الراعي إن "هذه الدراسة تأتي في ظل التطور والتقدم التقني الذي تشهده وسائل الإعلام الحديثة، وانتشار المنصات الرقمية، والتي يمكن استغلالها بشكل لافت من قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات التي نشطت في فترات محددة، وحاولت ارتكاب جرائم مروعة من خلال أشخاص حاولت السيطرة عليهم عبر المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف د. الراعي أن "هذه الدراسة تناولت كل أبعاد خطورة الترويج للجماعات المتطرفة والآثار السلبية الناجمة عنها وتأثيراتها في بعض دول الجوار لا سيما سوريا والعراق التي عانت لفترات طويلة من انتشار هذه التنظيمات المتطرفة، وارتكابها لمجازر مروعة".

كما استذكرت الدراسة "الطيار الأردني معاذ الكساسبة وتفجيرات عمان والضابط الأردني راشد الزيود وغيرها من الأفعال الإرهابية التي حاولت استهداف المجتمع الأردني غير مرة، مع الإشارة إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي تتناول خطورة وتأثير الترويج للإرهاب عبر المنصات الرقمية.

ودعا د. الراعي إلى الاطلاع على نتائج الدراسة وتوصياتها وبما يسهم في خلق حوار إيجابي حول تعديل بعض النصوص، لا سيما بعد مرور عام على تطبيق القانون على أن يكون تعديل النصوص القانونية متوافقاً مع السياسية العقابية في قانون العقوبات وغيرها من القوانين الجنائية الأردنية.

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