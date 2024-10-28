اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين 2024: الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات

اختتمت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، أعمال منتداها السنوي بمشاركة واسعة من التربويين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص و أصحاب العلاقة.



جاء المنتدى هذا العام تحت شعار "الارتقاء بالتعليم من خلال الشراكات"، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير التعليم واستدامته. وبهذا الصدد، قال الدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين: "لا يمكن لأي قطاع بمفرده أن يواجه التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع التعليم. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضرورية لبناء نظام تعليمي يواكب متطلبات المستقبل ويراعي احتياجات الأجيال القادمة. نسعى من خلال هذا المنتدى إلى تمكين التربويين من تبادل الأفكار وإيجاد حلول مبتكرة تُحدث تغييرًا حقيقيًا في العملية التعليمية."



وتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية وورشات عمل تفاعلية، بمشاركة 35 متحدثًا وميسّرًا من مؤسسات تعليمية مرموقة من 14 دولة، ما أتاح للمشاركين فرصة استكشاف أفضل الممارسات العالمية.



وتوزعت فعاليات المنتدى على يومين؛ حيث خُصص اليوم الأول لورشات عمل افتراضية بقيادة تربويين، مما أتاح لهم فرصة استعراض خبراتهم العملية في مجالات متنوعة. أما اليوم الثاني، فشهد الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمات من خبراء بارزين في التعليم، من بينهم المتحدث الرئيسي، الدكتور لويس بنفينست، المدير العالمي لقطاع التعليم في البنك الدولي.



وجمعت الجلسات النقاشية خبراء في مجالات التعليم لمناقشة مواضيع مختلفة مرتبطة بمحور المنتدى مثل البيئات الداعمة لسياسات تعزيز الشراكات ودعم الابتكار، ودور الشراكات في التحسين المستمر للتربويين ونموهم المهني، بالإضافة إلى أهمية المشاركة المجتمعية لتوفير بيئة تعليمية فضلى.



وفي ختام المنتدى، أكد الدكتور أسامة عبيدات التزام الأكاديمية بمواصلة تعزيز الشراكات وتطوير مبادرات تعليمية مبتكرة، مضيفًا: "نعمل باستمرار على دعم التربويين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنمو المهني، ولن ندّخر جهدًا للمشاركة في بيئة تعليمية تسهم في تمكين كل معلم ومتعلّم."



يهدف المنتدى، الذي استقطب جمهورًا متنوعًا ، إلى ترسيخ رؤية مشتركة للتعليم ترتكز على الابتكار والتعاون. وقد تميز المنتدى بتقديم ترجمة فورية بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، لضمان مشاركة فعالة من جميع الحضور.



يشكل المنتدى محطة سنوية لتبادل المعرفة والخبرات، ما يعزز الشراكات ويضع أسسًا قوية لبناء مستقبل تعليمي أفضل في الأردن والمنطقة. ويساهم المنتدى في دفع عجلة التقدم في مجال التعليم ويحفز المعلمين والتربويين على تبني ممارسات تعليمية مبتكرة. كما يوفر الفرصة للمهنيين في المجال التعليمي للتواصل وتبادل الأفكار، مما يعزز من تبادل الخبرات ويساهم في تطوير استراتيجيات تعليمية فعّالة تلبي احتياجات الطلبة والمجتمع التعليمي بشكل عام.