الحبس 7 سنوات لراعي أغنام ضرب شقيقته وقيدها حتى فارقت الحياة

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس "راعي أغنام" 7 سنوات؛ لثبوت ضربه شقيقته حتى الموت؛ دفاعا عن الشرف، بعد أن قيّد يديها وقدميها وأطاح بها ضربا على أماكن متفرقة من جسدها.



ولم يكتف المتهم بذلك، بل هدد زوجته بالطلاق في حال فكت وثاقها أو قدمت لها أي نوع من الطعام والشراب أو أي شكل من أشكال المساعدة أثناء غيابه في رعي الاغنام.



وأدانت المحكمة في قرارها، الذي أيدته محكمة التمييز، المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت، بعد أن عدلت وصف التهمة من جناية القتل القصد.



وتشكل لدى المحكمة وقائع قنعت بها، وهي أن المتهم يعمل راعي أغنام وتقطن شقيقته (المطلقة) على بعد 30 مترا من منزله، وحسب زعم المتهم أنه أستيقظ فجرا على صوت قادم من الغرفة التي تقطن بها شقيقته وعندما خرج لاستطلاع الأمر ، شاهد شخصا يفرّ من غرفتها مسرعا، فلم يتمكن من معرفته، حيث توجه إلى غرفة الصفيح التي تعيش بها شقيقته المغدورة، وسألها عن ذلك الشخص، إلا ان المغدورة نفت أن يكون هناك أي أحد في غرفتها.

وعلى ضوء ذلك، باشر المتهم بتعذيب شقيقته في أماكن متفرقة من جسدها بواسطة خرطوم الغاز، ومن ثم عصا فاس، وبعدها قام بتقييدها من يديها وقدميها، ومن ثم توجه لرعي أغنامه، وعندما عاد مع غروب الشمس توجه إلى غرفة شقيقته فوجدها قد فارقت الحياة، وعلى ضوء ذلك قام بإبلاغ الشرطة وتسليم نفسه.