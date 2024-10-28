مجلس الأمن يعقد نقاشا مفتوحا بشأن فلسطين الثلاثاء

مجلس الأمن يعقد نقاشا مفتوحا بشأن فلسطين الثلاثاء
التاريخ
10/28/2024 4:32:52 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس الامن الدولي يوم غد الثلاثاء منافشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الاوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.
وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور، عشرات الدول الأعضاء بالامم المتحدة.-(بترا)
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