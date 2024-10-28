بعدما دمرت إسرائيل البيوت بغزة.. خيام النزوح في مهب الريح

تجلس الفلسطينية سها فايز إلى جانب أطفالها الثلاثة محاولة توفير بعضا من أجواء الدفء والأمان، بينما ترقب خيمتها المكونة من القماش والنايلون تتطاير يمنة ويسرة من جراء الريح التي تهب مع حلول المساء وتشتد فيه أيضا الغارات الإسرائيلية.



قبل أيام ثبتت السيدة التي فقدت زوجها بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمدينة غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، خيمتها بعد أن انتزعتها رياح شديدة مهددة المسكن المؤقت لعائلتها الصغيرة.



كما عاد كابوس تسرب مياه الأمطار إلى داخل الخيمة وغرق المستلزمات والمفروشات القليلة التي حصلت عليها "فايز" خلال أكثر من عام على الإبادة الجماعية ونجحت بالحفاظ عليها، مع اقتراب موسم الأمطار.



تقول للأناضول إنها رتقت مؤخرا بعضا الأجزاء الممزقة من الخيمة استعدادا لموسم الأمطار، لكن مخاوفها ما زالت قائمة بسبب اهتراء الخيمة الملحوظ ما يعزز من عدم قدرتها على تحمل الأمطار الغزيرة المتوقعة والرياح القوية.



فايز (38 عاما) واحدة من مئات آلاف النازحين الذين يتخوفون من أن يلحق موسم الأمطار أضرارا بخيامهم التي تشكل ملجأ ومسكنا مؤقتا لهم بعد أن فقدوا منازلهم جراء التدمير الإسرائيلي.



هذه المخاوف تضاف إلى حالة القلق التي تراود النازحين من غرق الخيام بسبب تسرب المياه إلى الداخل في ظل عدم وجود بنى تحتية في مخيمات النزوح ما يعدم إمكانية تصريف مياه الأمطار هناك.



ويواجه النازحون داخل مخيمات النزوح أوضاعا إنسانية ومعيشية قاسية في ظل نقص إمدادات المياه والطعام وعوامل النظافة ما يتسبب بتفشي أمراض جلدية وتنفسية في صفوفهم.

هذه المعاناة تأتي في ظل استهداف إسرائيلي متعمد لمراكز وخيام النزوح والإيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي ضد الفلسطينيين.



ولأكثر من مرة ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء ما أسفر عن مقتل مئات وإصابة آلاف الأطفال والنساء.



موسم المعاناة



تصف فايز التي تقيم خيمتها بمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع، موسم الأمطار بـ"موسم المعاناة" وذلك بعد تجربتهم المريرة التي مروا بها داخل خيام النزوح العام الماضي.



تقول للأناضول: "فصل الشتاء كان بالنسبة لنا العام الماضي قاس جدا، حيث تبلل فراشنا ومستلزماتنا وملابسنا وغرقت أنا وأطفالي بالطين والوحل".



وتشير إلى مخاوفها من تجدد هذا السيناريو، لافتة إلى أنها قامت باستصلاح ما يمكن إصلاحه تجنبا لعيش ذات المأساة.



ولا تخفي السيدة مخاوفها الكبيرة من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمخيمات النزوح، قائلة: "هذه مخاوف لا يمكن أن تغيب عنا فهي تراودنا في كل لحظة ودائما نشعر بالخوف على أطفالنا وأهلنا".



وتشير إلى أن إسرائيل ترتكب مذابح بحق النازحين ولا تتردد في قصف خيام ومراكز النزوح التي تضم آلاف النازحين بحثا عن الانتقام.



توافقها الموقف السيدة تهاني عفانة (56 عاما)، في منطقة المواصى، التي تعرب هي الأخرى عن قلقها من غرق ملابسها ومستلزماتها داخل الخيمة كما حصل الشتاء الماضي.



وتطالب عفانة، المنظمات الدولية بتوفير "خيام ومساكن مؤقتة للنازحين تحميهم من حر الصيف وبرد ومطر الشتاء".



وتلفت إلى أن معاناتهم خلال فصل الصيف كانت كبيرة حيث تختزن هذه الخيام الحرارة وتتسبب بتلف المواد الغذائية القليلة التي تتواجد لديهم، فضلا عن أنها تسمح بتسلل الحشرات والقوارض والزواحف إليهم.



خيام مهترئة



من جانبه، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن النازحين يعيشون حياة قاسية في خيام هشة وضعيفة مصنوعة من القماش والنايلون.



ويتابع للأناضول: "مع مرور أكثر من عام كامل على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، الخيام اهترأت بشكل كبير".



ويوضح أن 100 ألف خيمة نزوح من أصل 135 ألف خيمة اهترأت وباتت غير صالحة لاستقبال النازحين مع اقتراب موسم الأمطار.



ويحذر الثوابتة من أزمة وكارثة إنسانية حقيقية قد تصيب النازحين في فصل الشتاء جراء اهتراء خيامهم.



ويردف قائلا: "إن لم يفتح الاحتلال المعابر ويدخل الخيام للنازحين، حياتهم ستكون قاسية وصعبة".



ويضيف الثوابتة بأن النازحين في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح يتعرضون لاستهداف إسرائيلي متعمد.



ويتابع: "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية استهدف الجيش الإسرائيلي وقصف 195 مركزا ومخيم نزوح، منها 175 مدرسة".



وفي وقت سابق، حذر المكتب الحكومي بغزة من أن نحو 74 بالمئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام.



وأفاد بأن تلك الخيام باتت بحاجة لاستبدال فوري، خاصة إذ أنها خرجت عن الخدمة بشكل كامل بعد عام من الإبادة الجماعية والنزوح وسط ظروف غير إنسانية.



وأشار إلى أن هذه الخيام مصنوعة من "الخشب والنايلون والقماش"، ما يعني أنها غير قابلة للصمود وسط تغيرات المناخ من حرارة وأمطار.



وحذر من "كارثة إنسانية حقيقية مع دخول فصل الشتاء ما ينذر بأن يصبح 2 مليون إنسان بلا مأوى".



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.



ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة، خلال نزوحهم إلى اللجوء لمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر مياه ولا أطعمة، وتنتشر الأمراض.



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)