ندوة لمنتدى الفكر العربي ومركز الجزيرة للدراسات حول الأزمة السودانية في ظل استمرار الحرب وانعدام الحلول

ناقش عدد من الخبراء والباحثين والمختصين في الشأن السوداني، الأزمة السودانية، وحجم المعاناة الإنسانية وسبل معالجتها، ودور الجهات الدولية والإقليمية في حل الأزمة السودانية، وما هو المطلوب من الأطراف المحلية السياسية والعسكرية والمدنية في السودان.

جاء ذلك خلال ندوة بحثية عقدها منتدى الفكر العربي ومركز الجزيرة للدراسات في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "الأزمة السودانية في ظل استمرار الحرب وانعدام الحلول"، شارك فيها اللواء الركن المتقاعد أسامة محمد أحمد عبد السلام، الخبير الأمني والعسكري، والدكتور حسن حاج علي، الباحث الأول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، والدكتور صلاح الدين الزين، المدير السابق لمركز الجزيرة للدراسات وعضو منتدى الفكر العربي، والدكتور محمد السيد، الناشط الحقوقي، وأدارها المذيع بقناة الجزيرة مباشر الأستاذ مصطفى عاشور.



تحدث أسامة محمد أحمد عبد السلام حول المشهد العسكري في السودان، مؤكدًا أهمية أن ينظر إلى الوضع الراهن بالسودان من منظور وزاوية أوسع، وذلك بوضع الحرب الحالية ضمن سياق سلسلة من الأزمات والصراعات والحروب، التي شهدها السودان منذ استقلاله في العام 1956، وأضاف أن المشهد في السودان معقد ومتداخل، وخصوصًا فيما يتعلق منه بالعلاقة بين السياسيين والعسكريين، وتشكيل حكومة عسكرية.



وأضاف عبد السلام أن التراجع الشديد والتدهور في الأوضاع الإنسانية في السودان، سببها بالدرجة الأولى قوات الدعم السريع، إذ بعد فشلها في السيطرة على الدولة بالقوة، أصبحت تنتشر بصورة واسعة النطاق، وتنتهك المدنيين بهدف سلب أموالهم وممتلكاتهم وترويعهم، وأشار عبد السلام إلى أن اتفاقية جدة تناولت الأوضاع الإنسانية، وعالجت معظمها، وضمنت التزام الطرفين فيها، إلا أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بما صدر عن الاتفاقية.



وأشار حسن حاج علي إلى الأوضاع العسكرية في ظل الحرب في السودان، مبينًا أن نمط الحرب الحالية قد تغير عما كان سابقًا، إذ أصبح السكان والمواطنين هم الهدف الأساسي لهذه الحروب، وأن العنف الذي يمارس ضدهم وسيلة أساسية من وسائل الحرب المستخدمة وليس نتيجة للحرب، وبَيّنّ خلال حديثه دور الجهات الإقليمية والدولية في حل الأزمة السودانية.



وأضاف حاج علي أن هناك حوالي 11 مليون نازح من عدت مناطق في السودان، وأنه بالرغم من المعاناة والتحديات الأمنية والغذائية، إلا أن الحديث عن مجاعة كبرى ستعصف بحوالي 20 مليون سوداني خلال المدة القادمة، أمرُ مبالغ فيه، ويستخدم كخطاب سياسي، ولغايات تبرير تدخل الجهات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأسابيع الماضية زراعة عدد من المناطق في شرق السودان.



وقال صلاح الدين الزين: إن النظر إلى الأزمة السودانية وكأنها بدأت في 15 أبريل/نيسان، هو أمر يختزل الديناميات المعقدة والمسار الطويل من سوء الفهم للمشهد السوداني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في السودان هي مشاهد متكررة لما حدث بعد أزمة دارفور، وأن أحد أسباب الأزمة اليوم، هو أن جزء ممن ارتكبوا المجازر السابقة لم يحاسبوا، والحضور القوي للقوى الإقليمية والدولية بغرض تحقيق أجندة خاصة في السودان.



وأكد الزين ضرورة أن يكون للنخب الفكرية والسياسية المستنيرة في السودان، دورًا واضحًا فيما يحدث من خلال تصحيح المفاهيم والتصورات وبيان حقيقة ما يحدث، والبحث عن توافقات مشتركة لكيفية إنهاء الحرب، ومناقشة أجندة ما بعد الحرب، وطرح الانقسامات داخل النخب السياسية جانبًا.



وبدوره أوضح محمد الشريف أن الحرب وصلت في السودان لمستوى عالٍ من التعقيد، وعدم الثقة بين طرفيها، الأمر الذي يؤكد أن الجهد الوطني المنفرد لن يتمكن من وقفها، فضلًا عن التحديات التي تواجه أي تحرك إقليمي أو دولي لاحتواء الأزمة، مبينًا أن النزاع بطبيعته يتمركز في إقليم دارفور، وأنه أخذ منحى مغاير لما كان عليه فقد بدء بحرب بين طرفين ليأخذ اليوم الطابع القبلي.









وأشار الشريف إلى أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات إلى مستحقيها منها ما هو سياسي داخلي، ومنها ما يرتبط بسياسات المؤسسات الإنسانية، مؤكدًا بأن هناك بعض الدول المعنية بإيجاد أزمات غذائية لتشكل ضغط على الحكومة في السودان للمشاركة في المفاوضات.









هذا، ويذكر أنه جرى نقاش موسع بين المتحدثين والحضور حول القضايا التي طُرحت.