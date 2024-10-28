قائد الحرس الثوري يحذر إسرائيل من «عواقب مريرة» بعد هجومها على إيران

توعَّد قائد ((الحرس الثوري)) الإيراني حسين سلامي إسرائيل، الاثنين، بـ((عواقب مريرة)) بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت.



ونقلت وكالة ((تسنيم)) للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل ((فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة)) من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها ((سوء تقدير وعجز)) محذراً الدولة العبرية من ((عواقب مريرة لا توصف))، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



ونفذت إسرائيل السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران، رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).



وأعلن الجيش الإيراني، السبت، مقتل أربعة من ضباطه في مركز الدفاع الجوي بميناء معشور جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر إن الضربات الإسرائيلية أوقعت عشرات الضحايا.



أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر السبت، ألحق أضراراً جسيمة بمرافق في قاعدة بارشين العسكرية، جنوب شرقي طهران، وهو موقع مرتبط ببرنامج إيران السابق للأسلحة النووية، بالإضافة إلى منشآت خلط وقود الصواريخ الصلب في قاعدة أخرى، تتصل ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.-(وكالات)