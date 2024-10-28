قائد الحرس الثوري يحذر إسرائيل من «عواقب مريرة» بعد هجومها على إيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توعَّد قائد ((الحرس الثوري)) الإيراني حسين سلامي إسرائيل، الاثنين، بـ((عواقب مريرة)) بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية السبت.
ونقلت وكالة ((تسنيم)) للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل ((فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة)) من خلال ضرباتها التي وصفها بأنها ((سوء تقدير وعجز)) محذراً الدولة العبرية من ((عواقب مريرة لا توصف))، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
ونفذت إسرائيل السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران، رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلن الجيش الإيراني، السبت، مقتل أربعة من ضباطه في مركز الدفاع الجوي بميناء معشور جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر إن الضربات الإسرائيلية أوقعت عشرات الضحايا.
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر السبت، ألحق أضراراً جسيمة بمرافق في قاعدة بارشين العسكرية، جنوب شرقي طهران، وهو موقع مرتبط ببرنامج إيران السابق للأسلحة النووية، بالإضافة إلى منشآت خلط وقود الصواريخ الصلب في قاعدة أخرى، تتصل ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.-(وكالات)
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