الإدارية العليا ترد الطعن بالنظام المعدل لصندوق تقاعد المهندسين



سمارة: إجراءات صدور النظام تمت وفق القانون..والنظام يضمن الاستقرار المالي للصندوق





ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من 334 مهندساً حول النظام المعدل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2024. واكد قرار المحكمة على صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي جاء في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17 ديسمبر 2023، مما يعكس التزام القضاء الأردني بالعدالة والنزاهة.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا ان مجلس الوزراء وبما له من صلاحية بإصدار الأنظمة وفقا للمادة (95) من قانون النقابة للمهندسين رقم (15 لسنة 1972) فقد صدر النظام الذي جاءت نصوصه متوافقة ونصوص القانون ذلك ان النظام وبخصوص ما جاء به من الزامية للاشتراك الحكمي بالصندوق فإن ذلك لا يشكل اكراها للعضو للنقابة باعتبار ان الصالح العام يقتضي ديمومة واستمرارية صندوق التقاعد عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق لاستمرارية وتأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم.



وأكدت المحكمة ان غاية المشرع هو تحقيق الصالح العام وجاء متوافقا واحكام قانون النقابة مما يستوجب رد الدعوى.



وبينت المحكمة بأن النظام صدر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من الهيئة العامة لنقابة المهندسين، حيث حضر إصدار القرار 3687 من الأعضاء، وصوت 2274 منهم بالموافقة، ما يمثل نسبة 66% من الهيئة العامة.



واعتبرت المحكمة هذا الإجراء متوافقاً مع قانون النقابة، مما يؤكد عدم وجود مخالفات قانونية أو إجرائية.



ومن جهته عبّر نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي، عن اعتزازه الكبير بقرار المحكمة الإدارية العليا، مشيداً بدور القضاء الأردني في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد.



ودعا سمارة أعضاء الهيئة العامة إلى التوحد والتوافق، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بصندوق التقاعد وتحقيق مصالح جميع المهندسين.

وأكد أن التعاون والالتزام هما السبيلان الأساسيان لضمان استدامة الصندوق وتحسين أوضاع الأعضاء.



وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين جميع الأعضاء لضمان تحقيق رؤية النقابة في خدمة المجتمع الهندسي.



وبين أن إجراءات صدور نظام التقاعد المعدل لنقابة المهندسين الأردنيين تمت وفقا الإجراءات القانونية وان النظام المعدل لصندوق التقاعد سوف يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للصندوق، مناشدا جميع المهندسين، التعامل مع النظام المعدل بروح نقابية ووطنية، والنظر إلى مدى التأثير الإيجابي للنظام المعدل على مستقبل النقابة والمنتسبين إليها.