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اتفاقية بين تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي

10/28/2024 4:32:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقعت شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي .
ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر المهندس وائل أحمد جويد، لإنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وانظمة سلامة عامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز.

وقال الوزير الخرابشة خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة القويرة الصناعية، يعد من المشاريع الهامة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف كلف الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة.

وبين الخرابشة، إلى أن فاتورة الطاقة تشكل عبئاً وتحدياً للقطاعات المختلفة لاسيما القطاع الصناعي، مؤكداً أن الحكومة ممثلة بالوزارة أطلقت برنامجاً وطنياً لإيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة ابتداء من منطقة القويرة لتشمل مدن الروضة والموقر والمفرق والقسطل والهاشمية، لافتاً إلى الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع نظراً لتدني تكلفة استخدامه بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن محرّك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أحد أهم أهدافها تعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض كلفتها، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كانت كلفة الطاقة في الأردن أحد أهم معوقات الاستثمار.

من جانبه، بين الصفدي هدف المشروع بزيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، مؤكداً أهمية المشروع الاستراتيجية، والذي يمثل نقلة نوعية في المدن الصناعية الأردنية بشكل عام وفي منطقة العقبة بشكل خاص بتطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية الناظمة للقطاع، منوها على أهمية استخدامات الغاز الطبيعي كأحد أبرز خيارات الطاقة الحيوية لدوره في خفض كلفة الطاقة وباعتباره مصدراً آمناً وصديقاً للبيئة وأثره الكبير على كلف أعمال الصيانة الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن الوقود التقليدي، بما سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وجذب استثمارات أجنبية جديدة لمنطقة القويرة الصناعية كأول مدينة في الأردن يتم تزويدها بالغاز الطبيعي.

وأوضح الصفدي أن المشروع يتمثل في انشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية لتغطية كامل مساحة منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، وإنشاء مبنى للتحكم والمراقبة وأنظمة ومعدات السلامة العامة، وأنظمة الكشف عن الغاز في حال وجود أي تسريب، بحيث يتم ضخ الغاز الطبيعي من خلال هذه الشبكة إلى الصناعات داخل المدينة الصناعية بقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة في المرحلة الأولى، قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة مستقبلا، و بضغط يصل بين 7-26 بار، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع حوالي 11 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيتم تنفيذ الشبكة الداخلية لتزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي على مساحة تقدر بـ 1800 دونم كمرحلة أولى، حيث قامت شركة فجر الاردنية المصرية بالتعاون مع شركة غاز مصر بتنفيذ إجراءات على شبكة الغاز الرئيسية بنظام Hot Tapping لضمان تغذية المدينة الصناعية من أقرب نقطة لشبكة الغاز بالإضافة إلى محطة قياس بقدرة 30 ألف متر / ساعة وتخفيض الضغط، قابلة للتوسع على مرحلتين الأولى تصل لـ 60 الف متر مكعب/ الساعة والثانية تصل لـ 90 ألف متر/ الساعة لتكون نواة لتخدم التوسعات الصناعية المستقبلية في المنطقة.

ويعتبر توقيع الاتفاقية اليوم جزءاً من سلسلة الإنجازات التي حققتها شركة غاز مصر داخل المملكة الأردنية الهاشمية بتنفيذها شبكات الغاز الداخلية لمصانع مثل الفوسفات ومصنع فاين للورق الصحي ومصنع جينشيج للسيراميك، كما نفذت الشركة محطات القياس والتخفيض بمنطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين في الزرقاء والمشاركة في تنفيذ مشروع خط غاز الشمال بطول 26 كم وبقطر 36 بوصة وربطه بشبكة الغاز الرئيسية.

وتجري شركة غاز مصر العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف تغذية المدن الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والتجاري في مدينتي عمان والزرقاء في وسط المملكة، ومدينة العقبة في اقليم الجنوب.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تطوير العقبة وقعت مع شركة فجر الأردنية المصرية في العام 2023 اتفاقية عقد إنشاء مشروع محطة تخفيض الضغط من 80- 40 بار، ومحطة القياس في مدينة القويرة الصناعية وربطها مع خط الغاز العربي من خلال أنبوب فرعي وبقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة للمرحلة الأولى من المشروع قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة في المستقبل، و بضغط من 7-26 بار، وذلك لضمان تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية بالغاز الطبيعي بضخ الغاز عبر شبكة الأنابيب، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025 .

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