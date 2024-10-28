اتفاقية بين تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقعت شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي .
ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر المهندس وائل أحمد جويد، لإنشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وانظمة سلامة عامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز.
وقال الوزير الخرابشة خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر لتنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة القويرة الصناعية، يعد من المشاريع الهامة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف كلف الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة.
وبين الخرابشة، إلى أن فاتورة الطاقة تشكل عبئاً وتحدياً للقطاعات المختلفة لاسيما القطاع الصناعي، مؤكداً أن الحكومة ممثلة بالوزارة أطلقت برنامجاً وطنياً لإيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة ابتداء من منطقة القويرة لتشمل مدن الروضة والموقر والمفرق والقسطل والهاشمية، لافتاً إلى الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع نظراً لتدني تكلفة استخدامه بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن محرّك الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أحد أهم أهدافها تعزيز البنية التحتية للطاقة، وخفض كلفتها، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، حيث كانت كلفة الطاقة في الأردن أحد أهم معوقات الاستثمار.
من جانبه، بين الصفدي هدف المشروع بزيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، مؤكداً أهمية المشروع الاستراتيجية، والذي يمثل نقلة نوعية في المدن الصناعية الأردنية بشكل عام وفي منطقة العقبة بشكل خاص بتطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية الناظمة للقطاع، منوها على أهمية استخدامات الغاز الطبيعي كأحد أبرز خيارات الطاقة الحيوية لدوره في خفض كلفة الطاقة وباعتباره مصدراً آمناً وصديقاً للبيئة وأثره الكبير على كلف أعمال الصيانة الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن الوقود التقليدي، بما سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وجذب استثمارات أجنبية جديدة لمنطقة القويرة الصناعية كأول مدينة في الأردن يتم تزويدها بالغاز الطبيعي.
وأوضح الصفدي أن المشروع يتمثل في انشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي والبنى التحتية لتغطية كامل مساحة منطقة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، وإنشاء مبنى للتحكم والمراقبة وأنظمة ومعدات السلامة العامة، وأنظمة الكشف عن الغاز في حال وجود أي تسريب، بحيث يتم ضخ الغاز الطبيعي من خلال هذه الشبكة إلى الصناعات داخل المدينة الصناعية بقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة في المرحلة الأولى، قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة مستقبلا، و بضغط يصل بين 7-26 بار، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع حوالي 11 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيتم تنفيذ الشبكة الداخلية لتزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي على مساحة تقدر بـ 1800 دونم كمرحلة أولى، حيث قامت شركة فجر الاردنية المصرية بالتعاون مع شركة غاز مصر بتنفيذ إجراءات على شبكة الغاز الرئيسية بنظام Hot Tapping لضمان تغذية المدينة الصناعية من أقرب نقطة لشبكة الغاز بالإضافة إلى محطة قياس بقدرة 30 ألف متر / ساعة وتخفيض الضغط، قابلة للتوسع على مرحلتين الأولى تصل لـ 60 الف متر مكعب/ الساعة والثانية تصل لـ 90 ألف متر/ الساعة لتكون نواة لتخدم التوسعات الصناعية المستقبلية في المنطقة.
ويعتبر توقيع الاتفاقية اليوم جزءاً من سلسلة الإنجازات التي حققتها شركة غاز مصر داخل المملكة الأردنية الهاشمية بتنفيذها شبكات الغاز الداخلية لمصانع مثل الفوسفات ومصنع فاين للورق الصحي ومصنع جينشيج للسيراميك، كما نفذت الشركة محطات القياس والتخفيض بمنطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين في الزرقاء والمشاركة في تنفيذ مشروع خط غاز الشمال بطول 26 كم وبقطر 36 بوصة وربطه بشبكة الغاز الرئيسية.
وتجري شركة غاز مصر العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف تغذية المدن الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والتجاري في مدينتي عمان والزرقاء في وسط المملكة، ومدينة العقبة في اقليم الجنوب.
ومن الجدير بالذكر أن شركة تطوير العقبة وقعت مع شركة فجر الأردنية المصرية في العام 2023 اتفاقية عقد إنشاء مشروع محطة تخفيض الضغط من 80- 40 بار، ومحطة القياس في مدينة القويرة الصناعية وربطها مع خط الغاز العربي من خلال أنبوب فرعي وبقدرة 30 ألف متر مكعب بالساعة للمرحلة الأولى من المشروع قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب بالساعة في المستقبل، و بضغط من 7-26 بار، وذلك لضمان تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية بالغاز الطبيعي بضخ الغاز عبر شبكة الأنابيب، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025 .
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