رئيس الوزراء يزور لواء الرصيفة

رئيس الوزراء يزور لواء الرصيفة
التاريخ
10/28/2024 4:30:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، لواء الرصيفة وتفقد عددا من المرافق فيه ضمن جولاته الأسبوعية.
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