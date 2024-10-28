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بحث التعاون بين مدارس العقبة متحف الامن العام

10/28/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - بحث مدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج وإدارة متحف الامن العام في العقبة اوجه التعاون ما بين مدارس العقبة والمتحف بهدف تعريف الطلبة على هذا الصرح الوطني ليكون وجهة تعليمية وتربوية وثقافية للمجتمع عامة ولمدارسِ العقبة خاصة.


وقال الحجاج خلال تجوله بالمتحف ان المتحف اضافة نوعية وقيمة تاريخية ثرية لوجوده في العقبة ويسهم في اغناء التجربة السياحية والثقافية للمكان ويعكس هوية الدولة الاردنية وتاريخيها العريق، مشيراً ان المديرية ستعمل ومن خلال مبادرة مدرستي انتمي الى عمل زيارات دورية لطلبة المدراس للمتحف بهدف التعرف على محتويات المتحف والابعاد التاريخية التي نفخر بها اليوم ونعتز بما وصلت اليه مديرية الامن العام من سمعة محلية ودولية بفضل الرعاية والتوجيهات الملكية.


من جهته استعرض الملازم احمد الصمادي من ادارة متحف الامن العام بالعقبة ما يوثقه المتحف من تاريخ الأمن العام الأردني و نشأته وتطوره في ظل الهاشميين، من خلال وثائق وصور تاريخية وموجودات تشير لمراحل وأوقات زمنية مرت بها مديرية الأمن منذ العام 1921 ولغاية اليوم، مبينا ان المتحف اقيم ضمن مبنى تاريخي لمديرية الأمن العام بدأ استخدامه في ثلاثينيات القرن العشرين، كمركز أمني عُرف بمركز شرطة العقبة الشمالي حيث تحول في تسعينيات القرن العشرين إلى مركز إصلاح وتأهيل، حتى العام ۲۰۰۲م، إذ خرج عن الخدمة منذ ذلك الوقت إلى أن قررت مديرية الأمن العام الإستفادة منه كمتحف يروي تاريخ الأمن العام الذي امتدّ لما يزيد عن المئة عام.


ورافق الحجاج بالزيارة ضابط إرتباط مبادرة لمدرستي أنتمي شرين الربضي والتربوية آلاء البطاينة .

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