بحث التعاون بين مدارس العقبة متحف الامن العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
العقبة - بحث مدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج وإدارة متحف الامن العام في العقبة اوجه التعاون ما بين مدارس العقبة والمتحف بهدف تعريف الطلبة على هذا الصرح الوطني ليكون وجهة تعليمية وتربوية وثقافية للمجتمع عامة ولمدارسِ العقبة خاصة.
وقال الحجاج خلال تجوله بالمتحف ان المتحف اضافة نوعية وقيمة تاريخية ثرية لوجوده في العقبة ويسهم في اغناء التجربة السياحية والثقافية للمكان ويعكس هوية الدولة الاردنية وتاريخيها العريق، مشيراً ان المديرية ستعمل ومن خلال مبادرة مدرستي انتمي الى عمل زيارات دورية لطلبة المدراس للمتحف بهدف التعرف على محتويات المتحف والابعاد التاريخية التي نفخر بها اليوم ونعتز بما وصلت اليه مديرية الامن العام من سمعة محلية ودولية بفضل الرعاية والتوجيهات الملكية.
من جهته استعرض الملازم احمد الصمادي من ادارة متحف الامن العام بالعقبة ما يوثقه المتحف من تاريخ الأمن العام الأردني و نشأته وتطوره في ظل الهاشميين، من خلال وثائق وصور تاريخية وموجودات تشير لمراحل وأوقات زمنية مرت بها مديرية الأمن منذ العام 1921 ولغاية اليوم، مبينا ان المتحف اقيم ضمن مبنى تاريخي لمديرية الأمن العام بدأ استخدامه في ثلاثينيات القرن العشرين، كمركز أمني عُرف بمركز شرطة العقبة الشمالي حيث تحول في تسعينيات القرن العشرين إلى مركز إصلاح وتأهيل، حتى العام ۲۰۰۲م، إذ خرج عن الخدمة منذ ذلك الوقت إلى أن قررت مديرية الأمن العام الإستفادة منه كمتحف يروي تاريخ الأمن العام الذي امتدّ لما يزيد عن المئة عام.
ورافق الحجاج بالزيارة ضابط إرتباط مبادرة لمدرستي أنتمي شرين الربضي والتربوية آلاء البطاينة .
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