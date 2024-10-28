الشيشة هي العنصر الأكثر قيمة في آلاف الحانات والمقاهي كما تُظهر الأبحاث الجديدة

MENAFN - AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )--أصدرت AIR Group Limited، أكبر لمعسل الشيشة في العالم، والمالكة للعلامة التجارية الشهيرة "الفاخر" ومخترعة "OOKA"، أول نظام شيشة قائم على قرون خالية من الفحم في العالم، بحثًا جديدًا حول دور الشيشة في الشركات الصغيرة مثل الحانات والمقاهي في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وتضمنت الدراسة مئات المقابلات مع أصحاب ومديري الحانات والمطاعم والمقاهي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

في المتوسط، حددت حوالي 8 من كل 10 من الشركات التي شملها الاستطلاع الشيشة باعتبارها المنتج الذي يحقق أعلى هامش ربح في أماكنها.

وقال Ronan Barry، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في AIR Group: "يُظهر لنا هذا أن الشيشة هي من بين السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الأكثر إنصافًا في العالم. في معظم فئات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك ومنتجات نمط الحياة، تعود غالبية القيمة إلى مالك العلامة التجارية مع بعض الفتات المتبقي لسلسلة القيمة الأوسع. ولكن في الشيشة، يتم توزيع القيمة بشكل أكثر عدالة، حيث تذهب حصة الأسد إلى أصغر الشركات في السلسلة، تلك التي تقدم التجربة للمستهلك.

"لقد كنا نشتبه منذ فترة طويلة في أن الشيشة هي على الأرجح اللاعب الأكثر قيمة في قطاع الضيافة. وتتمتع هذه الشركات بهامش ربح على الشيشة يصل إلى 95%، مقارنة بنحو 5% في المتوسط في المواد الغذائية.

هناك أكثر من مائة ألف مكان ضيافة يقدم الشيشة، ووفقًا للعينة التي استطلعتها AIR، إذا لم تقدم هذه المؤسسات الشيشة، فإن بقاءها سيكون موضع شك. أشار ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم سيغلقون أبواب محلاتهم إذا لم يتمكنوا من تقديم الشيشة.

يقول Garth Beer، الذي يدير مشروعًا لتقديم الشيشة في العشرات من الحانات والمطاعم والنوادي الليلية، "تلعب الشيشة دورًا حاسمًا في جذب العملاء إلى المكان وإبقائهم هناك. في بعض الحالات، يكون الأمر كما يلي: "تعال من أجل الشيشة، وابق من أجل الطعام والشراب"، وفي حالات أخرى يكون الأمر كما يلي: "تعال من أجل الطعام، وابق من أجل الشيشة"، وأن الشيشة بعد العشاء يمكن أن تكون الفارق بين طاولة مربحة وطاولة غير مربحة".

ومع ذلك، لا يزال انتشار الشيشة غير متاح لغالبية الحانات والمطاعم بسبب استخدام الفحم لتسخين الدبس وتوليد السحابة التي يستمتع بها العملاء. يعد الفحم مصدرًا لخطر الحرائق ومصدرًا للمواد الكيميائية السامة في البيئات الداخلية، مما يتطلب استثمارات كبيرة في السلامة من الحرائق والتهوية. يقدم أحدث ابتكار لشركة AIR، وهو نظام شيشة ثوري خالٍ من الفحم ويعتمد على القرون، الفرصة لمزيد من الشركات الصغيرة لجني فوائد خدمات الشيشة لأنه يزيل الفحم والدخان الجانبي تمامًا، مما يترك سحابة شيشة أنظف بكثير للمستهلك للاستمتاع بها. وقد تم بالفعل احتضان OOKA من قبل ما يقرب من 250 بارًا ومطعمًا في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال Mario، المدير العام لأحد الملاهي الليلية الفاخرة في دبي: "لقد اضطررنا للأسف إلى استبعاد الشيشة من نادينا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة من الدخان والحرائق على الرغم من أن الضيوف طلبوا ذلك.

"لقد كان لدينا OOKA لبضعة أشهر حتى الآن والتعليقات من عملائنا رائعة. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق موسم قياسي ومن الواضح أن OOKA ستكون مساهمًا رئيسيا في ذلك".

ستواصل AIR العمل مع شركات الضيافة في جميع أنحاء العالم لدعمهم في تبني الشيشة وOOKA وأيضًا في دعم تدريب موظفيهم لضمان قدرتهم على تقديم أفضل تجربة للعملاء بثقة في كل خدمة.

حول AIR ‏ (ADVANCED INHALATION RITUALS)

AIR هي الشركة الرائدة في السوق في سوق الشيشة العالمي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، بهدف توفير فوائد جسدية وعاطفية وعقلية فائقة من خلال الاستنشاق. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في دبي، ولها وجود متعدد الجنسيات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والهند وأفريقيا.

تمتلك شركة AIR‏ 47% من حصة سوق فئة الشيشة في الأسواق التي تتواجد فيها، وهي الشركة الرائدة في سوق من المتوقع أن تنمو إلى 22 مليار دولار في عام 2026. وتضم محفظة شركاتها شركة Al Fakher، العلامة التجارية الرائدة عالمياً للشيشة؛ وHookah-Shisha، منصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم للشيشة والشيشة؛ وShisha Kartel، وهي شركة تصنيع شيشة مقرها دبي؛ وShisha، مجتمع عالمي عبر الإنترنت لمستخدمي الشيشة. يتيح البرنامج العلمي لـ Advanced Inhalation Rituals، والذي يتم إجراؤه بالشراكة مع مختبرات مستقلة معتمدة، تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين قرون من التقاليد والابتكار المتطور لتقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من المتعة للملايين حول العالم. لقد تفوقت الشركة باستمرار على المنافسين الذين حققوا نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف معدل السوق على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب الاستثمار الضخم في الابتكار والمنتجات وتجربة المستخدم.

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