الشيشة هي العنصر الأكثر قيمة في آلاف الحانات والمقاهي كما تُظهر الأبحاث الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )--أصدرت AIR Group Limited، أكبر منتج
لمعسل الشيشة في العالم، والمالكة للعلامة التجارية الشهيرة "الفاخر" ومخترعة "OOKA"، أول نظام شيشة قائم على قرون خالية من الفحم في العالم، بحثًا جديدًا حول دور الشيشة في الشركات الصغيرة مثل الحانات والمقاهي في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.
وتضمنت الدراسة مئات المقابلات مع أصحاب ومديري الحانات والمطاعم والمقاهي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.
في المتوسط، حددت حوالي 8 من كل 10 من الشركات التي شملها الاستطلاع الشيشة باعتبارها المنتج الذي يحقق أعلى هامش ربح في أماكنها.
وقال Ronan Barry، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في AIR Group: "يُظهر لنا هذا أن الشيشة هي من بين السلع الاستهلاكية سريعة الحركة الأكثر إنصافًا في العالم. في معظم فئات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك ومنتجات نمط الحياة، تعود غالبية القيمة إلى مالك العلامة التجارية مع بعض الفتات المتبقي لسلسلة القيمة الأوسع. ولكن في الشيشة، يتم توزيع القيمة بشكل أكثر عدالة، حيث تذهب حصة الأسد إلى أصغر الشركات في السلسلة، تلك التي تقدم التجربة للمستهلك.
"لقد كنا نشتبه منذ فترة طويلة في أن الشيشة هي على الأرجح اللاعب الأكثر قيمة في قطاع الضيافة. وتتمتع هذه الشركات بهامش ربح على الشيشة يصل إلى 95%، مقارنة بنحو 5% في المتوسط في المواد الغذائية.
هناك أكثر من مائة ألف مكان ضيافة يقدم الشيشة، ووفقًا للعينة التي استطلعتها AIR، إذا لم تقدم هذه المؤسسات الشيشة، فإن بقاءها سيكون موضع شك. أشار ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم سيغلقون أبواب محلاتهم إذا لم يتمكنوا من تقديم الشيشة.
يقول Garth Beer، الذي يدير مشروعًا لتقديم الشيشة في العشرات من الحانات والمطاعم والنوادي الليلية، "تلعب الشيشة دورًا حاسمًا في جذب العملاء إلى المكان وإبقائهم هناك. في بعض الحالات، يكون الأمر كما يلي: "تعال من أجل الشيشة، وابق من أجل الطعام والشراب"، وفي حالات أخرى يكون الأمر كما يلي: "تعال من أجل الطعام، وابق من أجل الشيشة"، وأن الشيشة بعد العشاء يمكن أن تكون الفارق بين طاولة مربحة وطاولة غير مربحة".
ومع ذلك، لا يزال انتشار الشيشة غير متاح لغالبية الحانات والمطاعم بسبب استخدام الفحم لتسخين الدبس وتوليد السحابة التي يستمتع بها العملاء. يعد الفحم مصدرًا لخطر الحرائق ومصدرًا للمواد الكيميائية السامة في البيئات الداخلية، مما يتطلب استثمارات كبيرة في السلامة من الحرائق والتهوية. يقدم أحدث ابتكار لشركة AIR، وهو نظام شيشة ثوري خالٍ من الفحم ويعتمد على القرون، الفرصة لمزيد من الشركات الصغيرة لجني فوائد خدمات الشيشة لأنه يزيل الفحم والدخان الجانبي تمامًا، مما يترك سحابة شيشة أنظف بكثير للمستهلك للاستمتاع بها. وقد تم بالفعل احتضان OOKA من قبل ما يقرب من 250 بارًا ومطعمًا في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.
وقال Mario، المدير العام لأحد الملاهي الليلية الفاخرة في دبي: "لقد اضطررنا للأسف إلى استبعاد الشيشة من نادينا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة من الدخان والحرائق على الرغم من أن الضيوف طلبوا ذلك.
"لقد كان لدينا OOKA لبضعة أشهر حتى الآن والتعليقات من عملائنا رائعة. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق موسم قياسي ومن الواضح أن OOKA ستكون مساهمًا رئيسيا في ذلك".
ستواصل AIR العمل مع شركات الضيافة في جميع أنحاء العالم لدعمهم في تبني الشيشة وOOKA وأيضًا في دعم تدريب موظفيهم لضمان قدرتهم على تقديم أفضل تجربة للعملاء بثقة في كل خدمة.
حول AIR (ADVANCED INHALATION RITUALS)
AIR هي الشركة الرائدة في السوق في سوق الشيشة العالمي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، بهدف توفير فوائد جسدية وعاطفية وعقلية فائقة من خلال الاستنشاق. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في دبي، ولها وجود متعدد الجنسيات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والهند وأفريقيا.
تمتلك شركة AIR 47% من حصة سوق فئة الشيشة في الأسواق التي تتواجد فيها، وهي الشركة الرائدة في سوق من المتوقع أن تنمو إلى 22 مليار دولار في عام 2026. وتضم محفظة شركاتها شركة Al Fakher، العلامة التجارية الرائدة عالمياً للشيشة؛ وHookah-Shisha، منصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم للشيشة والشيشة؛ وShisha Kartel، وهي شركة تصنيع شيشة مقرها دبي؛ وShisha، مجتمع عالمي عبر الإنترنت لمستخدمي الشيشة. يتيح البرنامج العلمي لـ Advanced Inhalation Rituals، والذي يتم إجراؤه بالشراكة مع مختبرات مستقلة معتمدة، تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين قرون من التقاليد والابتكار المتطور لتقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من المتعة للملايين حول العالم. لقد تفوقت الشركة باستمرار على المنافسين الذين حققوا نموًا بمعدل ثلاثة أضعاف معدل السوق على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب الاستثمار الضخم في الابتكار والمنتجات وتجربة المستخدم.
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