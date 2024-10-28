في دراسة حديثة أصدرتها أكسفورد إيكونوميكس

كشفت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائج تقرير جديد يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت نتائج التقرير الذي أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس، والذي استندت فيه إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسسة رائدة ومحرك رئيسي لعجلة الاقتصاد غير النفطي في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير مساهمة الأنشطة المتنوعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. كما ساهمت المجموعة في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة لإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.

وبحسب تقرير أوكسفورد إيكونوميكس، اضطلعت مجموعة موانئ أبوظبي بدور رئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي في أعقاب جائحة (كوفيد-19)، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي في عام 2022، مقارنة بنسبة 21% في عام 2020، وذلك بحسب الأرقام التي صدرت في تقرير سابق.

تعد مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تسهم في تعزيز وتطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

واستندت تقديرات "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى كل من نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدار عام 2022، تعززت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.

وخلال عام 2022، ساهمت أنشطة وعمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بنسبة شكلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام نفسه، ساهمت المجموعة في توفير ما مجموعه 261,700 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى إمارة أبوظبي، ما يعادل 32.1% من إجمالي وظائف قطاع التصنيع في الإمارة.

وتعليقاً على التقرير، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي : "تؤكد هذه النتائج على حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أسس اقتصادية مستدامة ومتنوعة، وبناء غد أفضل للأجيال القادمة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل".

وبدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو، مجموعة موانئ أبوظبي : "تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال بما في ذلك الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم بشكل متزايد في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع مختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. ومع مواصلة المجموعة توسيع وتنويع أعمالها، فإن ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني".

وقد ساهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أساسي، من خلال احتضانه لأكثر من 2,000 شركة والتي تتخذ من مجموعة كيزاد مقراً لها. وتعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يساهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك البناء والتشييد، والخدمات المهنية، والنقل والتخزين، والخدمات الإدارية والدعم، والتعدين والمحاجر، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات.

جدير بالذكر أن التوسع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي على مدار العامين الماضيين ساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو كبيرة للمجموعة، وعزز من دورها في التنويع الاقتصادي لكل من أبوظبي ودولة الإمارات.

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