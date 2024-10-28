بان هوم تفتتح في الزاهية - الشارقة أكبر معرض أثاث بالمنطقة

تحتفل بان هوم، العلامة الرائدة في مجال الأثاث والمفروشات المنزلية، بافتتاح أحد أكبر معارض الأثاث في المنطقة ب الزاهية بالشارقة. يمتد هذا الفرع الجديد على مساحة تزيد عن 300,000 قدم مربع، مقدماً أكثر من 35,000 خيار متنوع من الأثاث والديكور لتلبية احتياجات كل منزل وعائلة.

تجربة تسوق متكاملة للأسرة

يوفر الفرع الجديد مجموعة متنوعة من الأثاث الداخلي والخارجي، والديكورات المنزلية، بالإضافة إلى تشكيلات منسقة ومختارة بعناية تناسب جميع الأذواق والميزانيات. ومع توفير مواقف سيارات مجانية واسعة ومنطقة ألعاب للأطفال حتى يستمتع الزوار بتجربة تسوق مريحة مع كل أفراد العائلة. كما يضم المعرض مطعم متميز لاستراحة الزوار.

بان هوم – مسيرة نمو ونجاح

بدأت مسيرة بان هوم من الشارقة في عام 1992، ومنذ ذلك الحين توسعت الشركة عبر أسواق الخليج في السعودية، عمان، وقطر. واليوم، تعود الشركة إلى جذورها في الشارقة بافتتاح أكبر متاجرها في المنطقة، لتؤكد التزامها بمواصلة التوسع وخدمة عملائها بكل تميز.

عرض "تسوق مجاناً – مشترياتك كلها علينا" لفترة محدودة

بمناسبة الافتتاح، يقدم المتجر عرضاً مميزاً، حيث يمكن للمتسوقين استرداد قيمة مشترياتهم على هيئة قسائم شرائية بنفس القيمة، مما يتيح لهم تجميل منازلهم بدون تكلفة إضافية.

الموقع وساعات العمل



الموقع: بان هوم، الزاهية، الشارقة

ساعات العمل: من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً للمزيد من المعلومات: 800 726

الموقع الإلكتروني

panhomestore

Images:

And