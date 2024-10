Starr Insurance تحصل على ترخيص لتشغيل فرع في سيول

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Starr Insurance أن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية قد منحت Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd.، فرع كوريا، ترخيصاً للعمل في سيول والبدء في بيع التأمين على الممتلكات التجارية/الحوادث في جميع أنحاء كوريا.

تم تعيين Paul Choi في منصب الرئيس التنفيذي لفرع Starr في كوريا في مايو 2024. إنه يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال التأمين مع الوسطاء وشركات التأمين، ويحمل درجة الماجستير في إدارة المخاطر والتأمين من ولاية جورجيا.

وقال Phil Finley، رئيس شركة Starr Asia Pacific: "تعد كوريا واحدة من أكبر أسواق التأمين التجاري في آسيا، وتتمتع شركة Starr بتاريخ طويل في العمل في المنطقة. ونتوقع أن تصبح كوريا مصدرًا جيدًا لنمو أقساط التأمين المربحة لشركة Starr خلال السنوات القادمة."

نبذة عن Starr Insurance

يعد Starr Insurance (أو Starr) الاسم تسويقي لشركات التأمين ومساعدة السفر العاملة والشركات التابعة لشركة Starr International Company, Inc.، ولأعمال الاستثمار لشركة C. V. Starr & Co., Inc. والشركات التابعة لها. تعتبر Starr مؤسسة رائدة في مجال التأمين والاستثمار ذات أعمال في ست قارات؛ ومن خلال شركات التأمين العاملة لديها، تقدم شركة Starr منتجات التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من التغطيات المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الطيران والنقل البحري والطاقة والتأمين على الحوادث الزائدة. حصلت شركات التأمين التابعة لشركة Starr الموجودة في الولايات المتحدة وبرمودا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة على تصنيف "A" (ممتاز) من AM Best. وحصلت مجموعة Lloyd لدى Starr على تصنيف "A+‎" (قوي) من قبل Standard & Poor.

