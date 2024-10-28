Starr Insurance تحصل على ترخيص لتشغيل فرع في سيول

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Starr Insurance أن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية قد منحت Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd.، فرع كوريا، ترخيصاً للعمل في سيول والبدء في بيع التأمين على الممتلكات التجارية/الحوادث في جميع أنحاء كوريا.

تم تعيين Paul Choi في منصب الرئيس التنفيذي لفرع Starr في كوريا في مايو 2024. إنه يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال التأمين مع الوسطاء وشركات التأمين، ويحمل درجة الماجستير في إدارة المخاطر والتأمين من ولاية جورجيا.

وقال Phil Finley، رئيس شركة Starr Asia Pacific: "تعد كوريا واحدة من أكبر أسواق التأمين التجاري في آسيا، وتتمتع شركة Starr بتاريخ طويل في العمل في المنطقة. ونتوقع أن تصبح كوريا مصدرًا جيدًا لنمو أقساط التأمين المربحة لشركة Starr خلال السنوات القادمة."

نبذة عن Starr Insurance

يعد Starr Insurance (أو Starr) الاسم تسويقي لشركات التأمين ومساعدة السفر العاملة والشركات التابعة لشركة Starr International Company, Inc.، ولأعمال الاستثمار لشركة C. V. Starr & Co., Inc. والشركات التابعة لها. تعتبر Starr مؤسسة رائدة في مجال التأمين والاستثمار ذات أعمال في ست قارات؛ ومن خلال شركات التأمين العاملة لديها، تقدم شركة Starr منتجات التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من التغطيات المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الطيران والنقل البحري والطاقة والتأمين على الحوادث الزائدة. حصلت شركات التأمين التابعة لشركة Starr الموجودة في الولايات المتحدة وبرمودا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة على تصنيف "A" (ممتاز) من AM Best. وحصلت مجموعة Lloyd لدى Starr على تصنيف "A+‎" (قوي) من قبل Standard & Poor.

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