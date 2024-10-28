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التدريب التقني تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر

10/28/2024 4:26:23 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (50) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتمكينها من مزاولة نشاط التدريب.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الفرق الإشرافية بالإدارة العامة للتدريب الأهلي نفذت (29) جولة رقابية على منشآت التدريب الأهلية خلال نفس الفترة، ورصدت (42) مخالفة تمّ التعامل معها وفقاً لمقتضيات النظام، ومن بين المخالفات التي تمّ رصدها هي الإخلال بشروط الإعلان عن البرامج التدريبية، وإصدار شهادات غير مطابقة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، إضافةً إلى عدم التزام المنشآت بضوابط عقد الدورات التطويرية، وعدم البدء بإجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتعاون مع جهات أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة.
وأضاف العتيبي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أصدرت في شهر سبتمبر (66) بطاقة مدرب معتمد لمزاولة نشاط التدريب، وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة إجراءات لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية من أهمها تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الاختبارات (9270) مستفيد مستفيدة.

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