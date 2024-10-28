آمال خفض الفائدة خلال 2024 تتراجع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت توقعات خفض الفائدة على الجنيه فى الربع الأخير من العام الحالى بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع التضخم خلال سبتمبر الماضى.

قال بنك الاستثمار الأمريكى إن الزيادة فى بيانات التضخم لشهر سبتمبر، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، لا تتيح فرصة لخفض معدلات الفائدة فى الربع الحالى من العام.

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أوضح أن ذلك نظرًا لرؤيتهم حول منهجية لجنة السياسة النقدية التى تعتمد على البيانات وتتسم بالحذر، قائلا إن التضخم من المحتمل أن يبقى بالقرب من مستوياته الحالية حتى نهاية العام، وأن تبدأ دورة الخفض فى الربع الأول من العام المقبل.

وذكر البنك فى تقرير له أنه فى غياب ضغوط مستمرة على أسعار الأغذية، من المتوقع أن يحدث انخفاض فى معدل التضخم الأساسى بنحو 10% فى فبراير، مدفوعًا بتأثيرات الأساس.

وتوقع أن يستمر التضخم فى التراجع تدريجيًا ليصل إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2025، ما يؤدى لتراجع الفائدة إلى نحو 13% بنهاية العام المقبل من 27.25% حاليًا.

وقالت شركة“فيتش سوليوشنز” للأبحاث التابعة لوكالة“فيتش” للتصنيف الائتمانى إنها عدلت توقعاتها إلى الإبقاء على الفائدة حتى نهاية الربع الحالى، وذكرت أن ذلك نتيجة الزيادة المعتدلة فى التضخم وعدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت أن يرتفع التضخم ليصل إلى نحو 28% على أساس سنوى فى أكتوبر ويظل مرتفعًا حتى يناير 2024 بسبب زيادات أسعار الوقود والكهرباء.

ورجحت أن يؤدى تأثير سنة الأساس إلى خفض التضخم إلى نحو 16% على أساس سنوى بحلول فبراير 2025، لكنها أشارت إلى أنه سيبقى أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى بين 5 و9%.

وراجعت الشركة توقعاتها لخفض سعر الفائدة خلال العام المقبل ليصبح مقدار الخفض 9% فقط بدلًا من 12% كانت تتوقعها قبل ذلك، فى ظل ترجيحها أن يشهد الربع الثانى من 2025 ارتفاعًا فى التضخم يصعب معه خفض الفائدة.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية فى الربع الثانى من العام المقبل لبحث مصير أسعار المواد البترولية، ما لم تتوصل الحكومة إلى تعديل فى بنود برنامجها مع صندوق النقد.

لكن“فيتش سوليوشنز” أشارت إلى أن أولويات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية قد تؤدى إلى تخفيضات أكبر فى أسعار الفائدة.

وقالت إن بيان البنك المركزى الأخير بشأن السياسة النقدية أكد فيه على تبنيه سياسة نقدية صارمة“حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى التضخم”، كما حذف“المركزى” من البيان جملة أن قرارات السياسة النقدية قائمة على التوقعات وليس المعدلات السائدة ما يشير إلى أنه لن يبدأ خفض الفائدة قبل تراجع التضخم دون 20% فى فبراير المقبل.

واستمر التضخم فى الارتفاع فى قراءة سبتمبر عند 26% بدلًا من 25.6% فى أغسطس، وتوقع المُحللون استمرار ارتفاع التضخم خلال الشهر المقبل تأثرًا بزيادة أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الجارى.

وقال هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، إن خفض أسعار الفائدة سيكون مشروطًا بعدة عوامل، بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة، خاصة أنها تضر بسلاسل الإمداد العالمية لكثير من السلع الاستراتيجية مثل الغاز الطبيعى والبترول، وسيؤدى ارتفاع سعره إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر، الأمر الذى قد يطيل بقاء مستوى الفائدة الحالى.

وأضاف أن تحسين تصنيف مصر الائتمانى أحد العوامل الداعمة لخفض المركزى لأسعار الفائدة، إذ يضمن بقاء الأموال الساخنة فى السوق المحلى.

واستبعد حمدى خفض المركزى لمعدلات الفائدة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، خشية من الخروج الصادم للأموال الساخنة من السوق المحلى حتى لا يتأثر سعر الصرف سلبًا، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لزيادة الاحتياطيات الأجنبية قبل أن تحفز الاستهلاك.

ورغم استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية لمصر منذ أغسطس 2023 وتسارعها بداية من مارس الماضى لكن مع التوترات الجيوسياسية ومخاوف الركود العالمى تعرضت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لضغوط أدت لتحول الفائض إلى عجز فى أغسطس الماضى.

وذكر حمدى أن إجمالى قيمة أذون الخزانة المستحقة فى مارس المقبل تتجاوز 433.3 مليار جنيه، وهو ما يعزز الحاجة للسيولة الأجنبية فى الدين.

وتحتاج مصر لنمو قوى لتحقيق مستهدفات خفض الدين للناتج المحلى، وتستهدف الحكومة نمو الناتج المحلى 4% خلال العام المالى الحالى فيما يتوقع صندوق النقد أن ينمو 4.1%، وكان البنك الدولى قد خفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 3.5%.

لكن حمدى يرى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تكرار صفقات جديدة مثل رأس الحكمة، وتحويل السعودية ودائعها لدى المركزى المصرى لاستثمارات.

وتابع:“تلك الخطوات الإيجابية تضمن بدائل آمنة لتوفير العملة الأجنبية فى حال حدث خروج مفاجئ للأموال الساخنة”.

وتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم فى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن خفض الفائدة قد يبدأ فى الربع الأول من 2025.

وأضاف أنه تأثير استمرار سعر الفائدة المرتفع لفترة طويلة سيكون سلبيًا على الموازنة العامة وسيعمق العجز الكلى، لكنه يرى أن القطاعات الاقتصادية تأقلمت على الوضع الحالى.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسات النقدية، ملمحاََ إلى احتمال ضئيل زيادة أسعار الفائدة بداية العام المقبل.

وأوضح شفيع أن تخفيض الفائدة يحتاج إلى رؤية واضحة والتى ستحدث خلال الربع الثانى للعام المقبل، فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات المنعكسة سلبًا على التضخم، وهى متطلبات أساسية برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى.

وأوضح أن أبرز القطاعات المستفيدة من الفائدة المرتفعة هو القطاع المصرفى بسبب شهية المستثمرين والأفراد فى زيادة الودائع لدى البنوك، واستثمار البنوك فى أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد ومنعدمة المخاطر.

وأشار إلى استمرار أسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة خدمة الدين، حيث يكلف كل 1% من ارتفاع الفائدة زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الحكومة، وهو يعد أمراً مرهقاً للموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن القطاعات المرتبطة بالصناعة والاستثمار هى أبرز القطاعات المتضررة من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تعتمد على القروض لتمويل مشروعاتها.

توقع بنك بى إن بى باريبا الفرنسى أن ينخفض التضخم فى مصر بشكل كبير على المدى القصير، بفضل تأثير سنة الأساس الإيجابية، وتباطؤ نمو المعروض النقدي.

وقدّر فى تقرير حديث له أن يصل التضخم إلى 12.1% على أساس سنوى فى مارس 2025، مشيرًا إلى تباطؤ نمو المعروض النقدى إلى 18% بعد استبعاد أثر تغير سعر الصرف، مقارنة مع 30% فى المتوسط خلال 2023، موضحا

أن ذلك يدعم توقعات الاتجاه النزولى فى الضغوط التضخمية.

وذكر أنه فى الاقتصادات الناشئة الكبرى، يتباطأ معدل التضخم، وقد بدأت دورة التيسير النقدى منذ أكثر من عام، لكن مصر تمثل استثناءً لهذا الاتجاه بسبب أزمة حادة فى ميزان المدفوعات أثرت على اقتصادها حتى أوائل عام 2024.

وأشار إلى أن التضخم بدأ فى التراجع بداية من الربع الثانى من 2024، بدعم من تراجع تضخم الغذاء واستقرار سعر الصرف والإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ، ما أدى لزيادة المعروض.

وأضاف:“لكن البنك المركزى قرر إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، وذلك يرجع لعدة أسباب، منها أن انخفاض التضخم لم يدم”.

وأشار إلى أن الضغوط التضخمية تتلاشى لكن ببطء، حيث ارتفع المؤشر العام مرة أخرى بشكل طفيف فى سبتمبر، حيث أدى البرنامج المدعوم ماليًا من صندوق النقد إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير بنحو 30% فى المتوسط، وكذلك أسعار الوقود.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التصاعد الملحوظ فى التوترات الجيوسياسية فى المنطقة أحد الحجج التى قدمها البنك المركزى المصري، حيث تشكل هذه التوترات خطرًا كبيرًا على أسعار السلع، لاسيما أسعار النفط، خاصة مع اتجاه ميزان الطاقة فى مصر نحو المزيد من العجز.