تراجع أسعار النفط بحوالي 4.5% مع تجنب استهداف منشآت النفط في إيران - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعدما تفادت الضربات الإسرائيلية منشآت النفط في إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 4.47% أو 3.4 دولار إلى 72.64 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 4.63% أو 3.32 دولار إلى 68.46 دولار للبرميل.

وهاجمت إسرائيل أهدافًا عسكرية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتجنبت التعرض للبنية التحتية والمنشآت النفطية، مما أدي لتراجع المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط.

وخفض محللو“سيتي” توقعاتهم لسعر خام برنت في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا متوقعة في السابق، وقالوا إنه من غير المؤكد أن يؤدي العمل العسكري الإسرائيلي الأخير إلى تصعيد يؤثر على إمدادات النفط.

وقال“آندي ليبو” رئيس شركة“ليبو أويل أسوشيتس” لشبكة“سي إن بي سي”: عادت الأسواق مرة أخرى للتركيز على فائض المعروض وزيادة الإمدادات، ومن الصعب ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى هذا العام.





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