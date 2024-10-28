تراجع أسعار النفط بحوالي 4.5% مع تجنب استهداف منشآت النفط في إيران - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعدما تفادت الضربات الإسرائيلية منشآت النفط في إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 4.47% أو 3.4 دولار إلى 72.64 دولار للبرميل.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 4.63% أو 3.32 دولار إلى 68.46 دولار للبرميل.
وهاجمت إسرائيل أهدافًا عسكرية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتجنبت التعرض للبنية التحتية والمنشآت النفطية، مما أدي لتراجع المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط.
وخفض محللو“سيتي” توقعاتهم لسعر خام برنت في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا متوقعة في السابق، وقالوا إنه من غير المؤكد أن يؤدي العمل العسكري الإسرائيلي الأخير إلى تصعيد يؤثر على إمدادات النفط.
وقال“آندي ليبو” رئيس شركة“ليبو أويل أسوشيتس” لشبكة“سي إن بي سي”: عادت الأسواق مرة أخرى للتركيز على فائض المعروض وزيادة الإمدادات، ومن الصعب ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى هذا العام.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823526
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