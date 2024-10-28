Monday, 28 October 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع أسعار النفط بحوالي 4.5% مع تجنب استهداف منشآت النفط في إيران - جريدة البورصة

10/28/2024 4:26:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعدما تفادت الضربات الإسرائيلية منشآت النفط في إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 4.47% أو 3.4 دولار إلى 72.64 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة القطاع الخاص السعودي يبدأ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في أفريقيا. انخفاض الطلب في الصين يدفع“فيليبس” لخفض توقعات مبيعات 2024 تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 4.63% أو 3.32 دولار إلى 68.46 دولار للبرميل.

وهاجمت إسرائيل أهدافًا عسكرية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتجنبت التعرض للبنية التحتية والمنشآت النفطية، مما أدي لتراجع المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انقطاع إمدادات النفط.

وخفض محللو“سيتي” توقعاتهم لسعر خام برنت في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا متوقعة في السابق، وقالوا إنه من غير المؤكد أن يؤدي العمل العسكري الإسرائيلي الأخير إلى تصعيد يؤثر على إمدادات النفط.

وقال“آندي ليبو” رئيس شركة“ليبو أويل أسوشيتس” لشبكة“سي إن بي سي”: عادت الأسواق مرة أخرى للتركيز على فائض المعروض وزيادة الإمدادات، ومن الصعب ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى هذا العام.


المصدر:

MENAFN28102024000202011048ID1108823526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث