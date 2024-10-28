البنوك تُراهن على حسابات التوفير لجذب العملاء بعد اتجاهها لخفض عوائد الشهادات

MENAFN - Al-Borsa News) اتجه عدد من البنوك لخفض العائد الثابت على شهادات العملة المحلية أجل ثلاث سنوات خلال الأسبوعين الماضيين، وبدأ هذه الموجة البنك التجارى الدولى عندما خفض العائد على الشهادة الثلاثية 2%، وبنك“اتش اس بى سى” خفض العائد على الشهادة الثلاثية 1.5%، وأعقبهما بنك قطر الوطنى.

فى الوقت نفسه تواصل البنوك طرح حسابات توفير بعوائد أعلى من 20% مع ترجيح مصرفيين أن يكون الرهان الفترة المقبلة على حسابات التوفير للموازنة بين النمو فى التكاليف وزيادة الحصة السوقية.

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قالت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن خفض أسعار العوائد على الشهادات سيتبعه خفض بالنسبة نفسها على أسعار الإقراض فى كل البنوك التى أقرت ذلك

وتوقعت أن يُخفض بنكا الأهلى ومصر أسعار العوائد على الشهادات مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة مطلع العام المقبل.

وأضافت وجيه أن البنوك تسعى لتحفيز الطلب على الإقراض عبر خفض تكلفته نسبيًا، كما أن الشركات متعطشة لتنفيذ خططها التوسعية المؤجلة، كما ترغب البنوك فى خفض التكاليف التى تتحملها وتعزيز إيراداتها من نشاطها الرئيسى.

وقال معتز حامد، مصرفى، إن الفائدة المرتفعة وتباطؤ نمو القروض يدفع معظم البنوك لتوظيف أموال المودعين فى أذون الخزانة المحلية وعمليات السوق المحلي.

وأشار إلى أن عوائد الدين المحلى لم تعد مجزية بما يكفى لتحمل تكاليف الأموال خاصة بعد خصم الضرائب وكذلك عوائد سوق المفتوحة ستنخفض بمجرد خفض المركزى للفائدة، لذلك تلجأ البنوك لإعادة تسعير شهادات الادخار بالخفض.

وقال حامد، إن تخفيض العوائد على المنتجات الادخارية طويلة الأجل، سيدفع بعض المودعين للتوجه إلى المنتجات قصيرة الأجل أو التحول لبنوك أخرى، وهو ما يخفف ضغط تكلفة الودائع التى لا تقابلها عوائد من الإيرادات تناسبها.

وقال هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى مصر، إن صافى العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات حال توفرت يبلغ نحو 20% بعد خصم الضريبة، لذلك أصبح من الصعب أن تكون الفائدة على الأوعية الادخارية عند مستوى 27% أو أعلى، وهو ما دفع البنك إلى تخفيض الفائدة على شهاداته الثلاثية.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية أن البنك أصدر هذه الشهادات في وقت يمكن للبنك استثمارها في أذون وسندات خزانة مرتفعة وتحقيق ربحية، بينما في الوقت الحالي وفى حالة الحفاظ على فائدة مرتفعة بالبنك فإنها تتسبب في تحقيق خسائر.

وتوقع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار أن تبدأ البنوك العامة فى إعادة تسعير الشهادات بنهاية العام الحالى مع زيادة عوائد حسابات التوفير لديها لمختلف الشرائح خاصة للدوريات الشهرية.

وأشار إلى أن ذلك فى ظل تحمل بنكا الأهلى ومصر للعبء الأكبر من امتصاص السيولة وتكلفة الأموال، وهو ما سيؤدى لموجة من إعادة تسعير الشهادات وحسابات التوفير للبنوك التى لم تقم بزيادتها الفترات الماضية فى ظل تفضيلها النمو المحسوب على النمو السريع.

وقال ماجد فهمى الخبير المصرفى، إنه مع تسعير الفائدة على الشهادات لأجل عدة سنوات يُراعى اتجاهات الفائدة خلال سنوات طرحها، ومع توقعات خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، لن تُلزم البنوك أنفسها بسعر فائدة مرتفع لفترة طويلة.

أوضح أنه لذلك سيتم الترويج لحسابات التوفير لأنها أكثر مرونة فى التسعير بما يتماشى مع التغيرات المستقبلية لسعر الفائدة. وعلى العكس بالنسبة للودائع قصيرة الأجل، إذ تتسم بمرونة أعلى فى التسعير من الآجال الطويلة.

وشهد العام الجارى سباق بين البنوك على جذب أموال المدخرين من خلال الشهادات مرتفعة العائد، وبدأ السباق بنكا الأهلى ومصر شهادات مرتفعة العائد فى يناير الماضى، عندما طرح شهادتى أجل عام الأولى بعائد 27% يُصرف نهاية المدة والثانية بعائد 23.5% بدورية صرف شهرية، ولم يتم قف إصدار تلك الشهادات حتى بعدما وصلت حصيلتهما نحو 642 مليار جنيه.

وفور تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، طرح بنكا الأهلى ومصر شهادة ثلاثية متناقصة بسعر سنوى 30%؜ للسنة الأولى، و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، وشهادة بدورية صرف العائد شهريا، تتيح للعميل عائد 26%؜ للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.