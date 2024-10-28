بوينج تعتزم زيادة رأسمالها بأكثر من 15 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم صانعة الطائرات الأمريكية“بوينج” إطلاق خطة لزيادة رأسمالها بأكثر من 15 مليار دولار في جولة تمويل جديدة، في ظل الأزمات المتتابعة التي تعاني منها الشركة هذا العام.

وذكرت مصادر لوكالة“رويترز”، أن“بوينج” قد تجمع التمويل المطلوب عبر بيع أسهم جديدة بالإضافة إلى السندات التي يمكن تحويلها لأسهم، بعدما حصلت الأسبوع الماضي على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون.

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وذلك عقب تصويت عمال الماكينات ضد مقترح لزيادة الأجور بنسبة 35% على مدى الأربع سنوات المقبلة، ما يعني استمرار الإضراب الذي بدأ منذ نحو شهر ونصف مع تكاليف باهظة على الشركة.

ومن المقرر أن يكون بيع أسهم بقيمة 15 مليار دولار أكبر طرح منذ أن باعت“سوفت بنك” جزءاً من حصتها في“تي موبايل” عام 2020.

وضمن إجراءاتها لخفض التكاليف، تعتزم“بوينج” خفض 10% من قوتها العاملة – ما يعادل 17 ألف وظيفة – مع تأجيل عمليات تسليم طائرات“X 777” لمدة عام، بالإضافة إلى بيع أعمالها الفضائية مع وكالة“ناسا”.

وفي وقت سابق من الشهر، حصلت“بوينج” على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، بما في ذلك“بنك أوف أمريكا” و”سيتي بنك” و”جولدمان ساكس”.





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