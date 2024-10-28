بوينج تعتزم زيادة رأسمالها بأكثر من 15 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم صانعة الطائرات الأمريكية“بوينج” إطلاق خطة لزيادة رأسمالها بأكثر من 15 مليار دولار في جولة تمويل جديدة، في ظل الأزمات المتتابعة التي تعاني منها الشركة هذا العام.
وذكرت مصادر لوكالة“رويترز”، أن“بوينج” قد تجمع التمويل المطلوب عبر بيع أسهم جديدة بالإضافة إلى السندات التي يمكن تحويلها لأسهم، بعدما حصلت الأسبوع الماضي على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون.
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وذلك عقب تصويت عمال الماكينات ضد مقترح لزيادة الأجور بنسبة 35% على مدى الأربع سنوات المقبلة، ما يعني استمرار الإضراب الذي بدأ منذ نحو شهر ونصف مع تكاليف باهظة على الشركة.
ومن المقرر أن يكون بيع أسهم بقيمة 15 مليار دولار أكبر طرح منذ أن باعت“سوفت بنك” جزءاً من حصتها في“تي موبايل” عام 2020.
وضمن إجراءاتها لخفض التكاليف، تعتزم“بوينج” خفض 10% من قوتها العاملة – ما يعادل 17 ألف وظيفة – مع تأجيل عمليات تسليم طائرات“X 777” لمدة عام، بالإضافة إلى بيع أعمالها الفضائية مع وكالة“ناسا”.
وفي وقت سابق من الشهر، حصلت“بوينج” على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من كبار المقرضين في الولايات المتحدة، بما في ذلك“بنك أوف أمريكا” و”سيتي بنك” و”جولدمان ساكس”.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823524
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