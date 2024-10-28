Monday, 28 October 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الين يتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد انتهاء الانتخابات العامة - جريدة البورصة

10/28/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع الين الياباني أمام الدولار لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال تعاملات الاثنين، في ظل توقعات بتأجيل خطط البنك المركزي لرفع الفائدة بعد خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في البرلمان.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.9% إلى 153.67 ين، بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى منذ أواخر يوليو.

موضوعات متعلقة انخفاض الطلب في الصين يدفع“فيليبس” لخفض توقعات مبيعات 2024 تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024 تحذير صيني للاتحاد الأوروبي بشأن محادثاته المنفصلة مع شركات السيارات الكهربائية

وحصل الائتلاف الذي يتكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي – الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء“شيجيرو إيشيبا” – وحزب“كوميتو” على 215 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يقل عن 233 مقعدًا اللازمة للأغلبية، مقارنة بنحو 279 مقعدًا للائتلاف في السابق.

وقد تجبر نتيجة الانتخابات البرلمانية على تقاسم السلطة بين الأحزاب المختلفة، ما قد يؤدي إلى تضارب في السياسات المالية وخطط الإنفاق الحكومي.

وفي تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، قالت“إيزومي ديفاليير” كبيرة خبراء الاقتصاد الياباني لدى“بنك أوف أمريكا”، إن حالة عدم اليقين السياسي داخل البرلمان قد تدفع البنك المركزي لتأجيل خطط رفع الفائدة، ولكنها أشارت إلى أن المصرف يركز كذلك على الضعف المستمر في الين.


MENAFN28102024000202011048ID1108823523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث