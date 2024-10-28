الين يتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد انتهاء الانتخابات العامة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع الين الياباني أمام الدولار لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال تعاملات الاثنين، في ظل توقعات بتأجيل خطط البنك المركزي
لرفع الفائدة بعد خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في البرلمان.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.9% إلى 153.67 ين، بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى منذ أواخر يوليو.
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وحصل الائتلاف الذي يتكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي – الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء“شيجيرو إيشيبا” – وحزب“كوميتو” على 215 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يقل عن 233 مقعدًا اللازمة للأغلبية، مقارنة بنحو 279 مقعدًا للائتلاف في السابق.
وقد تجبر نتيجة الانتخابات البرلمانية على تقاسم السلطة بين الأحزاب المختلفة، ما قد يؤدي إلى تضارب في السياسات المالية وخطط الإنفاق الحكومي.
وفي تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، قالت“إيزومي ديفاليير” كبيرة خبراء الاقتصاد الياباني لدى“بنك أوف أمريكا”، إن حالة عدم اليقين السياسي داخل البرلمان قد تدفع البنك المركزي لتأجيل خطط رفع الفائدة، ولكنها أشارت إلى أن المصرف يركز كذلك على الضعف المستمر في الين.
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