الين يتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد انتهاء الانتخابات العامة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الين الياباني أمام الدولار لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال تعاملات الاثنين، في ظل توقعات بتأجيل خطط لرفع الفائدة بعد خسارة الحزب الحاكم للأغلبية في البرلمان.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.9% إلى 153.67 ين، بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى منذ أواخر يوليو.

موضوعاتانخفاض الطلب في الصين يدفع“فيليبس” لخفض توقعات مبيعات 2024 تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024 تحذير صيني للاتحاد الأوروبي بشأن محادثاته المنفصلة مع شركات السيارات الكهربائية

وحصل الائتلاف الذي يتكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي – الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء“شيجيرو إيشيبا” – وحزب“كوميتو” على 215 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يقل عن 233 مقعدًا اللازمة للأغلبية، مقارنة بنحو 279 مقعدًا للائتلاف في السابق.

وقد تجبر نتيجة الانتخابات البرلمانية على تقاسم السلطة بين الأحزاب المختلفة، ما قد يؤدي إلى تضارب في السياسات المالية وخطط الإنفاق الحكومي.

وفي تعقيب لشبكة“سي إن بي سي”، قالت“إيزومي ديفاليير” كبيرة خبراء الاقتصاد الياباني لدى“بنك أوف أمريكا”، إن حالة عدم اليقين السياسي داخل البرلمان قد تدفع البنك المركزي لتأجيل خطط رفع الفائدة، ولكنها أشارت إلى أن المصرف يركز كذلك على الضعف المستمر في الين.



