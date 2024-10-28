هل تتراجع الودائع الدولارية بعد خفض الفائدة عليها؟

MENAFN - Al-Borsa News) استبعد محللون انخفاض الودائع بالعملة الأجنبية الفترة المقبلة بالتزامن مع خفض البنوك الفائدة على الأوعية الادخارية الدولارية فى ظل الحفاظ على هامش الفائدة مع الفيدرالى واستمرار رغبة العملاء فى التحوط.

وخفض بنكا مصر والأهلى أسعار الفائدة على شهادتهما الدولارية أجل 3 سنوات نحو 0.5% خلال أكتوبر الجارى، وكذلك البنك التجارى الدولى، بعدما خفض الفائدة الأمريكية الشهر الماضى.

موضوعات“الإسكان” تنفذ مشروعات مرافق فى“الدقهلية” بـ4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات “الأهلى فاروس”: توقعات بأداء قوى لأرباح البنوك فى الربع الثالث من 2024 البنوك تُراهن على حسابات التوفير لجذب العملاء بعد اتجاهها لخفض عوائد الشهادات

وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن البنوك مازالت تعطى فائدة مرتفعة للأفراد مع الحفاظ على هامش الفائدة مع الفيدرالى الأمريكى بواقع 6.5% للعائد المنصرف كل 3 أشهر، وهو أعلى عائد قد يحصلون عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت مدخرات الأفراد منذ تحرير سعر الصرف نحو 2.5 مليار دولار وجاءت أغلب الزيادة فى الأوعية الادخارية لأجل والمتمثلة فى الشهادات والودائع لأجل، والتى زادت نحو 2.8 مليار دولار، فيما تراجعت الأوعية الادخارية الجارية نحو 300 مليون دولار، وتمثل مدخرات الأفراد نحو 78% من الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك.

أضاف أن احتمالية سحب الشركات لودائعها التى نمت بوتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة مستبعد، فى ظل صعوبة إجراء توسعات خلال الفترة حالية فى ظل مستويات الفائدة المرتفعة وعدم استقرار الأسواق.

أشار إلى أن وتيرة النمو فى ودائع الشركات بالعملة الأجنبية قد تتأثر فى ظل بدء استعادة الشركات للإنتاج تدريجيًا، مع وجود بوادر على تحسن أداء القطاع الخاص والانخفاض المنتظر فى التضخم والفائدة.

وبحسب بيانات البنك المركزى وصلت ودائع الشركات الخاصة بالعملة الأجنبية إلى 17.78 مليار دولار، بينها 8.6 مليار حسابات جارية وتوفير، ونحو 9.2 مليار دولار ودائع وشهادات ادخار لأجل.

يأتى تخفيض البنوك للفائدة على الأوعية الدولارية فى وقت حذر فيه صندوق النقد من أن بعض البنوك الحكومية توسعت فى الإقراض بالدولار خاصة للحكومة دون أن تمتلك ودائع دولارية كافية.

وبحسب بيانات البنك المركزى فإن معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية يصل إلى 105% فى أكبر 5 بنوك بنهاية يونيو الماضى، وتقل النسبة لدى أكبر 10 بنوك إلى 93.7%، فيما تسجل على مستوى القطاع المصرفى نحو 85.8%.

وقال فهمى، إن البنوك ستستغل حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل لجذب السيولة الدولارية عبر زيادة العوائد عليها، خاصة أنها منتجات أكثر مرونة فى التسعير ويسهل تغييرها تماشيًا مع المستجدات.

ومنذ طرح البنوك للشهادات الدولارية مرتفعة العائد على الدولار زادت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لأجل من نحو 37 مليار دولار فى نهاية يوليو 2023 إلى 41.3 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2024، فيما تراجعت أرصدة الحسابات الجارية والتوفير إلى 13 مليار دولار من نحو 13.4 مليار دولار

ورغم احتياج البنوك لزيادة الودائع بالعملة الأجنبية خاصة مع مقابلتها لالتزامات كبيرة لسداد الديون الخارجية التى توسعت فى اقتراضها خلال السنوات الأخيرة حيث يتعين عليها سداد 13.3 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 والذى بدأ فى يوليو وينتهى يونيو المقبل.

لكن محللة اقصاد كلى فى أحد بنوك الاستثمار قالت، إن جزءًا غير قليل من الودائع بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات كان خفضا اضطراريا أو تحوطيا للنفقات.

أضافت أنه مع استعادة الثقة فى الاقتصاد والتأكد أن الأزمة الاقتصادية مرت ستخرج كودائع من البنوك لكنها ستصبح سيولة مُتنازل عنها وبالتالى ستعزز السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن ذلك الجزء ليس قليل وهو ما يمكن استنباطه من الزيادة المتسارعة فى الودائع بالعملة الأجنبية منذ يونيو 2022 مقارنة بالمعدل الطبيعى فى السنوات السابقة.

وظلت الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية مستقرة فى يونيو 2019 عند 45.7 مليار دولار وهى مستوياتها فى يونيو 2018، قبل أن تنخفض فى يونيو 2020 إلى 42.5 مليار دولار.

وفى يونيو 2021 واصلت الانخفاض إلى 41.4 مليار دولار قبل أن تصل إلى 45.2 مليار دولار فى يونيو 2022.

ومنذ ذلك الحين واصلت الودائع الارتفاع لتصل إلى نحو 49 مليار دولار فى يونيو 2023، قبل أن تسجل 52.1 مليار دولار فى يونيو 2024، لتصل إلى 54.3 مليار دولار فى أغسطس الماضى.

وقالت إن أهم ما يحافظ على استمرار وجود ودائع الأفراد فى البنوك هو ألا يكون هناك سوق موازي توفر عوائد أعلى أو أن تضع البنوك قيودًا على استخدام الدولار فى الحسابات وهو أمر مستبعد فى ظل أن القيود دائمًا ما كان يتم فرضها على السيولة التى تدبرها البنوك من مواردها سواء لبطاقات الائتمان أو الخصم المباشر بالجنيه.

وذكرت أن وضع حدود قصوى للسحب من الحسابات أمر تنظيمى فى نهاية المطاف للحفاظ على مستويات السيولة فى الفروع وليس قيدًا على الاستخدام.

ويرى المصرفى معتز حامد، أن بعض البنوك كانت تستثمر السيولة لديها فى أدوات الدين الأمريكية أو الودائع بالبنوك الأجنبية، ولكن مع اتجاه خفض الفائدة فى أمريكا وأوروبا، لم تعد العوائد مناسبة للاستمرار فى طرح شهادات طويلة الأجل بأسعار مرتفعة، وأصبح خفض الفائدة عليها ضرورة.

وقال إن سعى البنوك للحفاظ على العملاء سيدفعها لرفع العوائد على المنتجات الادخارية قصيرة الأجل مثل حسابات التوفير، وهى المنتج الأكثر مرونة فى التسعير ويسهل تغييره بالتوازى مع التغيرات المستقبلية المفاجأة، ويليها الودائع قصيرة الأجل لفترة لا تتجاوز شهر مثلًا.

ورفع بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالدولار الأمريكى بنسبة تتجاوز 0.37% ليتراوح العائد السنوى على الحساب بين 2.60642% و3.00642%، كما رفع البنك أيضاً العائد السنوى على الودائع بالدولار الأمريكى لتصل إلى 3.85642%.

ويتيح البنك فتح حسابات التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار، كحد أدنى للرصيد، ويفرض بنك مصر رسوماً تصل إلى 5 دولارات على فتح الحساب، ونحو 3 دولارات كمصاريف إدارية، وما يعادل 10 جنيهات شهريًا فى حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى.

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة إن عوائد سندات مصر فى الأسواق الدولية التى كانت وسيلة أساسية لتوظيف الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والسيولة بالعملة الأجنبية ورفع النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل وكالات التصنيف الائتمانى.

أضاف أنه فى الوقت نفسه تراجع العائد على معظم أصول البنوك بالعملة الأجنبية الأخرى مثل القروض، فى ظل ربطها على الأغلب بسعر العائد الآمن لليلة واحدة على الدولار“SOFR” ما يجعل من الصعب على البنوك تحمل تكلفة مرتفعة.

وأشار إلى أن صافى هامش الفائدة بالعملة الأجنبية لأغلب البنوك سيقع تحت ذلك الضغط لذلك إعادة تسعير الودائع ليس اختياريًا، خاصة أن العائد وتكلفة الأموال على العملة الأجنبية معرضة لمخاطر سعر الصرف لذلك البنوك لن تخاطر بتحمل تكلفة مرتفعة عليها لفترة طويلة.

ولفت إلى أن ما سيحدث الفترة المقبلة مع اتجاه الحكومة لخفض بصمتها فى الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص هو أن معدل اقتراضها بالعملة الأجنبية سينخفض وبالتالى ستعود معدلات القروض للودائع بالعملة الأجنبية لمستوياتها الطبيعية.

وذكر أن البنوك خاصة الحكومية الكبرى قادرة على تجديد التمويلات الخارجية ومعظمها قروض ميسرة بفوائد منخفضة ولن تواجه تحدى كبير طالما أن الموارد الأساسية الدولارية مثل تحويلات للعاملين بالخارج تدخل القطاع الرسمى.