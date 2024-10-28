الأهلى فاروس: توقعات بأداء قوى لأرباح البنوك فى الربع الثالث من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت وحدة البحوث فى شركة“الأهلى فاروس” أن تقدم البنوك المصرية نتائج مالية استثنائية فى الربع الثالث من 2024.

وقالت فى تقرير حديث لها إن الوضع الاقتصادى الراهن، الذى يتميز بارتفاع معدلات الفائدة، يمثل فرصة للبنوك لزيادة صافى هوامش الفائدة، مما يعزز أرباحها.

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وأشارت إلى أن السعر المتوقع للمصرف المتحد عند 22 مليار جنيه يشير إلى إمكانيات نمو كبيرة فى القطاع المصرفي.

وقالت إن تقييم المصرف المتحد يعكس مضاعف للقيمة الدفترية للسنة المالية 2025 عند 1.3 مرة، ونسبة مضاعف الربحية عند 7.5 مرة، فى حين يبلغ متوسط القطاع لعام 2025 حوالى 0.7 مرة لمضاعف القيمة الدفترية و2.5 مرة لمضاعف الربحية.

وأشارت إلى أن تلك الأرقام تؤكد أن التقييمات الحالية للبنوك لا تعكس بالكامل إمكانيات النمو الكامنة، ما يجعل أسهم القطاع المصرفى المصرى جذابة للمستثمرين.

وحدد التقرير مجموعة من البنوك التى تُعتبر ذات قيمة استثمارية متميزة، من ضمنها مصرف أبوظبى الإسلامي، وبنك قطر الوطنى الأهلي، وبنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس.

ويرى التقرير أن هذه البنوك تتمتع بأساسيات قوية ومستويات تقييم منخفضة نسبيًا، ما يجعلها خيارات واعدة للمستثمرين، ورفع القيمة العادلة لسهم مصرف أبوظبى الإسلامى إلى 80 جنيهًا، مع توصية بالاحتفاظ بالسهم عند مستوى مرتفع.

وذكر أن البنك يتمتع بأساسيات قوية وهوامش ربحية مرتفعة، حيث سجلت هوامش الربح الصافية 8.6% فى النصف الأول من 2024، ويعود ذلك إلى نسبة كبيرة من تمويله بتكاليف منخفضة ونسبة قروض التجزئة العالية، إضافةً إلى استثماراته فى أذون الخزانة الحكومية ذات العائد المرتفع.

ويُعد البنك ثانى أكبر مقرض فعال مع نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 55%، ما يعزز نمو أرباحه عندما تنخفض معدلات الفائدة.

وحدث التقرير القيمة العادلة لسهم التجارى الدولى إلى 130 جنيهًا مع توصية بالاحتفاظ بالسهم.

ويعد البنك التجارى الدولى من بين البنوك ذات الإدارات القوية والمرونة المالية، حيث يحتفظ البنك بهوامش قوية حتى فى بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة، مع نسب تمويل بتكاليف منخفضة تصل إلى 53% واستثمارات فى أذون الخزانة تصل إلى 32% من إجمالى أصوله.

وذكر التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم وسياسات البنك المركزى المصرى النقدية أوجدت بيئة داعمة للقطاع.