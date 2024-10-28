الذهب ينخفض عالميا بعد توجيه إسرائيل هجوماً محدوداً على إيران - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر الذهب من مستويات قريبة من أعلى مستوياته القياسية بعد تنفيذ إسرائيل هجمات على إيران مطلع الأسبوع بشكل أقل حدة مما توقعه الكثيرون.

جرى تداول الذهب بانخفاض بالقرب من 2739 دولاراً للأونصة اليوم الإثنين بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً عسكرية عبر إيران يوم السبت، متجنبة استهداف المنشآت النفطية والنووية. ولم تتعهد طهران بالرد الفوري، مما قد يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

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خلال الأسبوع الجاري، يترقب المتعاملون صدور عدة بيانات رئيسية من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن توفر بيانات التضخم والتوظيف توجيهات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن دفعت مؤشرات تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة مؤخراً إلى تقليل المتعاملين من توقعاتهم إزاء خفض الفائدة بشكل كبير. وعادةً ما تستفيد المعادن الثمينة من انخفاض أسعار الفائدة، كون الذهب لا ُيدرّ عائداً مثل السندات أو الودائع البنكية.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 30% هذا العام، وبلغ ذروته عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 2758.49 دولاراً الأسبوع الماضي.

التوترات السياسية وسعر الذهب

تزايدت وتيرة الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين يقيم المتعاملون المخاطر المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة.

لعبت صناديق الاستثمار دوراً في هذا الاتجاه، حيث رفعت صناديق التحوط مراكزها الشرائية الصافية في الذهب، كما أضاف المستثمرون إلى حيازاتهم في الصناديق المتداولة بالبورصة المرتبطة بالذهب.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% لى 2739.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 7:41 صباحاً في سنغافورة، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1%. استقر مؤشر بلومبرغ للدولار بعد ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي. واصلت أسعار البلاديوم مكاسبها، وظلت الفضة والبلاتين دون تغيير يُذكر.





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