الذهب ينخفض عالميا بعد توجيه إسرائيل هجوماً محدوداً على إيران - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض سعر الذهب من مستويات قريبة من أعلى مستوياته القياسية بعد تنفيذ إسرائيل هجمات على إيران مطلع الأسبوع بشكل أقل حدة مما توقعه الكثيرون.
جرى تداول الذهب بانخفاض بالقرب من 2739 دولاراً للأونصة اليوم الإثنين بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً عسكرية عبر إيران يوم السبت، متجنبة استهداف المنشآت النفطية والنووية. ولم تتعهد طهران بالرد الفوري، مما قد يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
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خلال الأسبوع الجاري، يترقب المتعاملون صدور عدة بيانات رئيسية من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن توفر بيانات التضخم والتوظيف توجيهات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن دفعت مؤشرات تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة مؤخراً إلى تقليل المتعاملين من توقعاتهم إزاء خفض الفائدة بشكل كبير. وعادةً ما تستفيد المعادن الثمينة من انخفاض أسعار الفائدة، كون الذهب لا ُيدرّ عائداً مثل السندات أو الودائع البنكية.
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 30% هذا العام، وبلغ ذروته عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 2758.49 دولاراً الأسبوع الماضي.
التوترات السياسية وسعر الذهب
تزايدت وتيرة الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين يقيم المتعاملون المخاطر المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة.
لعبت صناديق الاستثمار دوراً في هذا الاتجاه، حيث رفعت صناديق التحوط مراكزها الشرائية الصافية في الذهب، كما أضاف المستثمرون إلى حيازاتهم في الصناديق المتداولة بالبورصة المرتبطة بالذهب.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% لى 2739.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 7:41 صباحاً في سنغافورة، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1%. استقر مؤشر بلومبرغ للدولار بعد ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي. واصلت أسعار البلاديوم مكاسبها، وظلت الفضة والبلاتين دون تغيير يُذكر.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823520
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