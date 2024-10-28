الإسكان تنفذ مشروعات مرافق فى الدقهلية بـ4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت وزارة الإسكان 48 مشروعاً للمياه والصرف في محافظة الدقهلية بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، خلال 10 سنوات.

وقال شريف الشربيني، الإسكان، إنه خلال 10 سنوات تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات – توسعة محطات) في محافظة الدقهلية، بطاقة 439 ألف م3 يومياً، بتكلفة 2.33 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 34 مشروعا للصرف الصحى، بطاقة 112 ألف م3 يومياً، بتكلفة 1.73 مليار جنيه.

موضوعاتمبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر “الأهلى فاروس”: توقعات بأداء قوى لأرباح البنوك فى الربع الثالث من 2024 هل تتراجع الودائع الدولارية بعد خفض الفائدة عليها؟

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تسليم وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل، 6 خزانات عالية (كفر الجوهرى سعة 500 م3 –“الرحمانية والمعصرة وميت العز بسعة 1000 م3 لكل خزان” –“دماص وأوليلة بسعة 300 م3 لكل خزان”)، وشبكات محطة مياه منية النصر، وشبكات مياه ميت غمر، وتوسعات محطة مياه بلقاس، وتوسعات محطة مياه جاليا، ومحطة مياه نبروه، وغيرها.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالحضر بمحافظة الدقهلية، ومنها، توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة، وصرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس، واستكمال صرف صحي ميت غمر(محطات رفع دقادوس – الحاجبى – شرق الرياح – الإمام الشافعى)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى نبروه، وغيرها.