ارتفاع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من انخفاض الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من انخفاض الين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط حالة عدم اليقين السياسي بعد خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية في مجلس النواب.
وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.82% أو (+ 691 نقطة) إلى 38605 نقطة، كما صعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% أو (+ 39 نقطة) إلى 2657 نقطة.
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وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.67% إلى 153.34 ين في تمام الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى منذ جلسة الحادي والثلاثين من يوليو.
ومن المعلوم أن ضعف العملة يرجع بالفائدة على أسهم شركات التصدير، كما يجعل الأسهم اليابانية أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفشل الائتلاف الحاكم في اليابان في حصد أغلبية المقاعد بالانتخابات التشريعية، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره“كوميتو” على 215 مقعداً في مجلس النواب، انخفاضًا من 279 مقعداً في السابق، وأقل من 233 مقعداً المطلوبة للأغلبية.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة، قبل أن يعاود الرفع مرة أخرى في اجتماع ديسمبر.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823518
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