ارتفاع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من انخفاض الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من انخفاض الين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط حالة عدم اليقين السياسي بعد خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان للأغلبية في مجلس النواب.

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.82% أو (+ 691 نقطة) إلى 38605 نقطة، كما صعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% أو (+ 39 نقطة) إلى 2657 نقطة.

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وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.67% إلى 153.34 ين في تمام الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى منذ جلسة الحادي والثلاثين من يوليو.

ومن المعلوم أن ضعف العملة يرجع بالفائدة على أسهم شركات التصدير، كما يجعل الأسهم اليابانية أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وفشل الائتلاف الحاكم في اليابان في حصد أغلبية المقاعد بالانتخابات التشريعية، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره“كوميتو” على 215 مقعداً في مجلس النواب، انخفاضًا من 279 مقعداً في السابق، وأقل من 233 مقعداً المطلوبة للأغلبية.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة، قبل أن يعاود الرفع مرة أخرى في اجتماع ديسمبر.

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