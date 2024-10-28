المركزي الصيني يُطلق أداة نقدية جديدة لعمليات السوق المفتوحة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلق بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، أداة نقدية جديدة تُدعى عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وذلك بهدف تعزيز مجموعة أدواته التي يستخدمها لضخ السيولة في الاقتصاد والنظام المصرفي.

وقال البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه سوف يُجري عمليات إعادة الشراء العكسية مرة واحدة في الشهر، وسوف تكون لآجال لا تزيد عن عام واحد.

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وبهذا تساعد الآلية الجديدة على سد فجوة في مجموعة الأدوات النقدية لدى البنك، إذ تتضمن في الوقت الراهن عمليات إعادة الشراء المؤقتة، وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة، وعمليات السوق المفتوحة المباشرة لبيع وشراء السندات السيادية، والتحكم في نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، وآلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد.

تغطي هذه الأدوات الأجلين القصير والطويل، وأجل عام واحد فقط، لكنها لا تشمل عمليات تغطي الفترات التي تتراوح من شهر إلى أقل من عام، وفق ما نقلت وكالة“شينخوا” للأنباء.

ويمثل هذا خطراً بالنسبة لتوافر السيولة في النظام المصرفي الصيني، وفي مثال على ذلك، يستحق أجل سداد 2.9 تريليون يوان (406.7 مليار دولار) من تمويلات آلية الإقراض متوسط الأمد لمدة عام واحد خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024.

ذكرت الوكالة نقلاً عن محللين، أن الأداة الجديدة سوف تحافظ على توافر السيولة عند مستويات معقولة في نهاية العام الجاري (فترة شهري نوفمبر وديسمبر)، وهذا من شأنه توفير بيئة مالية ونقدية مواتية لاستقرار النمو الاقتصادي.

إذ كان النموذج السائد للسوق النقدية في الصين يعتمد على عمليات إعادة الشراء المغطاة بضمانات، حيث يتم رهن السندات المستخدمة في العمليات داخل حسابات المقترضين، ويُحظر تداولها في السوق الثانوية، لكن هذا يتسبب في زيادة رصيد الديون المستحقة في أجل معين كما في حالة آلية الإقراض لأجل عام واحد.

وهذا لا يُساعد النظام النقدي الصيني على حماية حقوق ومصالح المُقرضين حال تعثر السداد أو غير ذلك من السيناريوهات السلبية المتطرفة.

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