تحذير صيني للاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات المنفصلة مع شركات السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) جددت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، تحذيرها للاتحاد الأوروبي من إجراء محادثات منفصلة مع شركات صناعة السيارات الكهربائية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية – في بيان لها – أن“الصين تجدد تحذيراتها للاتحاد الأوروبي من أن إجراء الكتلة مفاوضات منفصلة مع شركات السيارات الكهربائية أثناء المحادثات مع الصين من شأنه أن يهز الثقة المتبادلة ويتدخل في المفاوضات الشاملة”.

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وكانت الوزارة الصينية قد أصدرت تحذيرا مماثلا في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري لكن هذا التكرار يأتي بعد أيام من موافقة الصين والاتحاد الأوروبي على إجراء المزيد من المفاوضات الفنية بشأن البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية تصل إلى 35.3% الأسبوع المقبل على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، في ختام تحقيق بشأن التصدي للدعم الحكومي، لكنه قال“إن المحادثات قد تستمر بعد ذلك”.

ويبحث الجانبان احتمال الحصول على التزامات بحد أدنى للسعر من المنتجين الصينيين أو استثمارات في أوروبا كبديل للرسوم الجمركية.

وقالت المفوضية، عقب اتصال بالفيديو بين المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج ون تاو،“اتفق المسؤولان الكبيران على إجراء مزيد من المفاوضات الفنية قريبا”.

ومن جهتها، رحبت بكين يوم الجمعة الماضي بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المفوضية أن دومبروفسكيس ووانج أكدا التزامهما بإيجاد حل مقبول للطرفين يكفل تكافؤ الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي ويكون متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على عدم إجراء مفاوضات منفصلة مع الشركات، محذرة من أن هذا قد“يزعزع أسس” المفاوضات.

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