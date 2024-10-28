تحذير صيني للاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات المنفصلة مع شركات السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) جددت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، تحذيرها للاتحاد الأوروبي من إجراء محادثات منفصلة مع شركات صناعة السيارات الكهربائية.
وذكرت وزارة التجارة الصينية – في بيان لها – أن“الصين تجدد تحذيراتها للاتحاد الأوروبي من أن إجراء الكتلة مفاوضات منفصلة مع شركات السيارات الكهربائية أثناء المحادثات مع الصين من شأنه أن يهز الثقة المتبادلة ويتدخل في المفاوضات الشاملة”.
موضوعات متعلقة
انخفاض الطلب في الصين يدفع“فيليبس” لخفض توقعات مبيعات 2024 تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024 المركزي الصيني يُطلق أداة نقدية جديدة لعمليات السوق المفتوحة
وكانت الوزارة الصينية قد أصدرت تحذيرا مماثلا في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري لكن هذا التكرار يأتي بعد أيام من موافقة الصين والاتحاد الأوروبي على إجراء المزيد من المفاوضات الفنية بشأن البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية تصل إلى 35.3% الأسبوع المقبل على المركبات الكهربائية المنتجة في الصين، في ختام تحقيق بشأن التصدي للدعم الحكومي، لكنه قال“إن المحادثات قد تستمر بعد ذلك”.
ويبحث الجانبان احتمال الحصول على التزامات بحد أدنى للسعر من المنتجين الصينيين أو استثمارات في أوروبا كبديل للرسوم الجمركية.
وقالت المفوضية، عقب اتصال بالفيديو بين المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج ون تاو،“اتفق المسؤولان الكبيران على إجراء مزيد من المفاوضات الفنية قريبا”.
ومن جهتها، رحبت بكين يوم الجمعة الماضي بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن.
وذكرت المفوضية أن دومبروفسكيس ووانج أكدا التزامهما بإيجاد حل مقبول للطرفين يكفل تكافؤ الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي ويكون متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وحثت الصين الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على عدم إجراء مفاوضات منفصلة مع الشركات، محذرة من أن هذا قد“يزعزع أسس” المفاوضات.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.