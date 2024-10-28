اليوم.. نهاية حق توزيع 150 مليون جنيه لمساهمي سيرا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتقرر يقاف على أسهم“سيتي للتحاليل” “أموك” تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بإغلاق جلسة اليوم 28 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون“سيرا للتعليم” رقم (28) بواقع 0.2573824471 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في أغسطس 2023.

وتضمن قرار العمومية توزيع 150 مليون جنيه على المساهمين بواقع 0.25738 جنيهًا للسهم الواحد، على أن يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” على مشروع توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 150 مليون جنيه؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة.

ويتضمن المقترح توزيع 150 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي بواقع 0.2573 جنيه للسهم الواحد، من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في أغسطس 2023.

وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادية يوم 15 أكتوبر المقبل.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للاستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وبحد أدنى 75%.

وقررت الرقابة المالية، مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 11 أغسطس الجاري.

وارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بنسبة 27.3% خلال النصف الأول، لتصل 298.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 234.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي لتصل 2.034 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت حصلت شركة“الأهلي سيرا للخدمات التعليمية” التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء المصري لإنشاء جامعة“ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا” في القاهرة الكبرى.

وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع انطلاق أعمال الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2024، عبر تقديم 6 برامج تعليمية في تكنولوجيا السيارات والتمريض وعلوم الإدارة والصحة العامة والخدمات اللوجستية والإدارة الرياضية.

وأضافت أن الجامعة تقع في مدينة بدر، ومن المخطط زيادة البرامج المتخصصة لها إلى 50 برنامجًا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، ترحيل الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي بعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني وأرباح العاملين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي