اليوم.. نهاية حق توزيع 150 مليون جنيه لمساهمي سيرا - جريدة البورصة

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تقرر يقاف التداول
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قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بإغلاق جلسة اليوم 28 أكتوبر.
وتقرر توزيع كوبون“سيرا للتعليم” رقم (28) بواقع 0.2573824471 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، توزيع أرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في أغسطس 2023.
وتضمن قرار العمومية توزيع 150 مليون جنيه على المساهمين بواقع 0.25738 جنيهًا للسهم الواحد، على أن يكون الصرف خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” على مشروع توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 150 مليون جنيه؛ رهناً بموافقة عمومية الشركة.
ويتضمن المقترح توزيع 150 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي بواقع 0.2573 جنيه للسهم الواحد، من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في أغسطس 2023.
وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادية يوم 15 أكتوبر المقبل.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للاستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وبحد أدنى 75%.
وقررت الرقابة المالية، مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 11 أغسطس الجاري.
وارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بنسبة 27.3% خلال النصف الأول، لتصل 298.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 234.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي لتصل 2.034 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت حصلت شركة“الأهلي سيرا للخدمات التعليمية” التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء المصري لإنشاء جامعة“ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا” في القاهرة الكبرى.
وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع انطلاق أعمال الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2024، عبر تقديم 6 برامج تعليمية في تكنولوجيا السيارات والتمريض وعلوم الإدارة والصحة العامة والخدمات اللوجستية والإدارة الرياضية.
وأضافت أن الجامعة تقع في مدينة بدر، ومن المخطط زيادة البرامج المتخصصة لها إلى 50 برنامجًا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، ترحيل الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي بعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني وأرباح العاملين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي
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