تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع الطلب على الذهب في الصين بوتيرة حادة خلال الربع الثالث هذا العام، حيث أدت الأسعار القياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى انخفاض الاستهلاك.
وكشفت بيانات مجلس الذهب الصيني الاثنين، انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 22% إلى 218 طنًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض استهلاك المجوهرات بنسبة 29% إلى 130 طنًا، وهبوط استهلاك السبائك والعملات المعدنية 9% إلى 69 طنًا.
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وعلى مدار الثلاثة أرباع الأولى، تراجع الطلب على الذهب بنسبة 11% إلى 742 طنًا، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في بورصة“شنغهاي” للعقود الآجلة 23.5% منذ بداية العام إلى 596.72 يوان (83.69 دولار) للجرام في الثلاثين من سبتمبر.
وتراجع إنتاج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الذهب المصنع من المواد الخام المحلية بنسبة 1.17% على أساس سنوي إلى 268.06 طن في التسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر، في حين زاد الإنتاج من المواد الخام المستوردة 15.5% إلى 111.2 طن.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823513
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