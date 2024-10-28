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تراجع الطلب على الذهب في الصين 22% في الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

10/28/2024 4:26:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع الطلب على الذهب في الصين بوتيرة حادة خلال الربع الثالث هذا العام، حيث أدت الأسعار القياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى انخفاض الاستهلاك.

وكشفت بيانات مجلس الذهب الصيني الاثنين، انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 22% إلى 218 طنًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض استهلاك المجوهرات بنسبة 29% إلى 130 طنًا، وهبوط استهلاك السبائك والعملات المعدنية 9% إلى 69 طنًا.

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وعلى مدار الثلاثة أرباع الأولى، تراجع الطلب على الذهب بنسبة 11% إلى 742 طنًا، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في بورصة“شنغهاي” للعقود الآجلة 23.5% منذ بداية العام إلى 596.72 يوان (83.69 دولار) للجرام في الثلاثين من سبتمبر.

وتراجع إنتاج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الذهب المصنع من المواد الخام المحلية بنسبة 1.17% على أساس سنوي إلى 268.06 طن في التسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر، في حين زاد الإنتاج من المواد الخام المستوردة 15.5% إلى 111.2 طن.

المصدر:

MENAFN28102024000202011048ID1108823513

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