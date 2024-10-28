انخفاض الطلب في الصين يدفع فيليبس لخفض توقعات المبيعات 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفضت شركة فيليبس الهولندية للأجهزة الطبية، توقعات مبيعاتها للعام الجاري 2024، بسبب انخفاض الطلب في الصين، ما دفع طلباتها إلى الانخفاض بنسبة 2% في الربع الثالث.
وتتوقع فيليبس، أن تنمو المبيعات المماثلة بنسبة 0.5% إلى 1.5% في عام 2024، انخفاضًا من توقعات سابقة تتراوح ما بين 3% و 5%، وفق ما أورده موقع“إنفستنج” الأمريكي، اليوم الاثنين.
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وأشارت إلى أنها تتوقع أن يصل هامش الربح الأساسي أي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى حوالي 11.5% وهو الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس، روي جاكوبس:“في الربع الثالث، تدهور الطلب من المستشفيات والمستهلكين في الصين بشكل أكبر، بينما نستمر في رؤية نمو قوي في مناطق أخرى”.
وأضاف أن المبيعات المماثلة في الربع الثالث كانت ثابتة عند 4.4 مليار يورو (4.75 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نمو 2.1% الذي توقعه المحللون في المتوسط.
وجاءت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين متوافقة تماما مع التوقعات عند 516 مليون يورو، بزيادة 13% عن العام السابق، حيث دفعت التكاليف المنخفضة هامش الربح إلى 11.8%.
المصدر:
MENAFN28102024000202011048ID1108823510
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