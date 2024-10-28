انخفاض الطلب في الصين يدفع فيليبس لخفض توقعات المبيعات 2024

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة فيليبس الهولندية للأجهزة الطبية، توقعات مبيعاتها للعام الجاري 2024، بسبب انخفاض الطلب في الصين، ما دفع طلباتها إلى الانخفاض بنسبة 2% في الربع الثالث.

وتتوقع فيليبس، أن تنمو المبيعات المماثلة بنسبة 0.5% إلى 1.5% في عام 2024، انخفاضًا من توقعات سابقة تتراوح ما بين 3% و 5%، وفق ما أورده موقع“إنفستنج” الأمريكي، اليوم الاثنين.

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وأشارت إلى أنها تتوقع أن يصل هامش الربح الأساسي أي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى حوالي 11.5% وهو الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس، روي جاكوبس:“في الربع الثالث، تدهور الطلب من المستشفيات والمستهلكين في الصين بشكل أكبر، بينما نستمر في رؤية نمو قوي في مناطق أخرى”.

وأضاف أن المبيعات المماثلة في الربع الثالث كانت ثابتة عند 4.4 مليار يورو (4.75 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نمو 2.1% الذي توقعه المحللون في المتوسط.

وجاءت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين متوافقة تماما مع التوقعات عند 516 مليون يورو، بزيادة 13% عن العام السابق، حيث دفعت التكاليف المنخفضة هامش الربح إلى 11.8%.

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