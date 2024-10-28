أموك تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 13.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 479.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 421.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.88 مليار جنيه، مقابل مبيعات 7.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2024-2027).
واعتمدت العمومية تعيين عضوين من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الإدارة لتسميتهما.
وقرر مجلس الإدارة، تسمية العضون من ذوي الخبرة وهما أنيس محمد البلتاجي ومحمود مفيد شعبان زيادة.
ووافقت العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة بتعديل غرض الشركة.
كما وافقت الجمعية على تعديل المواد أرقام 4 و21 و26 و40 و43 و44 و46 و47 و48 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة، إن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2024، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرة ومستلزماتها في الداخل والخارج تحت اسمها التجاري وعلامتها التجارية أو بدونها وتأجير المستودعات.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 70 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
كما اعتمد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح الخاص بإضافة بعض الأنشطة المكملة بالنظام الأساسي للشركة.
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