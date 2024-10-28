أموك تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 13.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 479.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 421.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.88 مليار جنيه، مقابل مبيعات 7.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2024-2027).

واعتمدت العمومية تعيين عضوين من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الإدارة لتسميتهما.

وقرر مجلس الإدارة، تسمية العضون من ذوي الخبرة وهما أنيس محمد البلتاجي ومحمود مفيد شعبان زيادة.

ووافقت العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة بتعديل غرض الشركة.

كما وافقت الجمعية على تعديل المواد أرقام 4 و21 و26 و40 و43 و44 و46 و47 و48 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة، إن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2024، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرة ومستلزماتها في الداخل والخارج تحت اسمها التجاري وعلامتها التجارية أو بدونها وتأجير المستودعات.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 70 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

كما اعتمد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح الخاص بإضافة بعض الأنشطة المكملة بالنظام الأساسي للشركة.