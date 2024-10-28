Monday, 28 October 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أموك تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% - جريدة البورصة

10/28/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 13.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 479.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 421.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 8.88 مليار جنيه، مقابل مبيعات 7.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة البورصة تقرر يقاف التداول على أسهم“سيتي للتحاليل” مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال“النيل للأدوية”

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2024-2027).

واعتمدت العمومية تعيين عضوين من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الإدارة لتسميتهما.

وقرر مجلس الإدارة، تسمية العضون من ذوي الخبرة وهما أنيس محمد البلتاجي ومحمود مفيد شعبان زيادة.

ووافقت العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة بتعديل غرض الشركة.

كما وافقت الجمعية على تعديل المواد أرقام 4 و21 و26 و40 و43 و44 و46 و47 و48 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة، إن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2024، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرة ومستلزماتها في الداخل والخارج تحت اسمها التجاري وعلامتها التجارية أو بدونها وتأجير المستودعات.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 70 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

كما اعتمد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح الخاص بإضافة بعض الأنشطة المكملة بالنظام الأساسي للشركة.

MENAFN28102024000202011048ID1108823509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث