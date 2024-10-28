البورصة تقرر يقاف التداول على أسهم سيتي للتحاليل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، إيقاف على أسهم شركة“سيتي للتحاليل الطبية”، لحين الرد على استفساراتها.

وتقرر إيقاف التعامل على أسهم سيتي للتحاليل الطبية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، وذلك فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس الأحد.

موضوعات“أموك” تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال“النيل للأدوية”

وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

وارتفعت أرباح شركة سيتي للتحاليل الطبية بنسبة 52.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 8.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 5.7 ملبون في الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات 27.2 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

كشفت شركة بريميم هيلثكير جروب“سيتي للتحاليل الطبية”، عن قيامها بجولة على العديد من بنوك الاستثمار داخل وخارج مصر بغرض الدعوة للمشاركة في زيادة رأسمال الشركة المرتقبة.

وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول مانشر بعنوان“بريميم هيلثكير جروب تدرس فرص مشاركة بي اتش ام كابيتال”، أن شركة“بي اتش ام كابيتال” في مدينة دبي من بين تلك الجهات، بهدف عرض الخطة المستقبلية والحصول على تعاقدات استشارية والعرض على مستثمرين مختلفين.

ونوهت إلى أن“بي اتش ام كابيتال” يقتصر دورها على المستشار المالي بتقديم الاستشارات وتقديم الخطة المستقبلية لمستثمرين، ولا يعني ذلك أن الشركة سوف تقوم بنفسها الدخول في زيادة رأس المال ولكن عن طريق عملاؤها إذا أرادت ذلك.

وأضافت سيتي، أنها لم توقع على أي اتفاقيات نهائية حتى الآن.

وتعتزم بريميم هيلثكير جروب (سيتي للتحاليل الطبية)، الاستحواذ على 11 شركة عن طريق زيادة رأس المال نقدًا أو بالأرصدة الدائنة.

وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول خطط سيتي التوسعية واعتزامها زيادة راسمالها في حدود 1.7 مليار جنيه، والانتقال إلى السوق الرئيسي، أن القيمة النهائية لزيادة رأس المال سوف تحدد بعد الانتهاء من دراسات القيم العادلة لكافة الشركات المراد الاستحواذ عليها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة“سيتي للتحاليل الطبية”، على إتمام صفقة شراء شركة معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة 298 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد الصفقة نقدًا طبقًا للآتي:

– 14 مليون جنيه تسدد مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ

-284 مليون جنيه تسدد بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة طبقًا للخطة المستقبلية.

كما وافقت العمومية على شراء 50% من حصص شركة التشخيص المتميز -السعودية-، على أن يكون قيمة البيع جاري مدين لصالح البائعين بقيمة 14.84 مليون ريال سعودي وسيتم تنفيذه بالريال طبقا لسعر الصرف في حينه.

فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة لتصبح بريميم هيلتكير جروب.