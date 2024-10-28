البورصة تقرر يقاف التداول على أسهم سيتي للتحاليل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول
على أسهم شركة“سيتي للتحاليل الطبية”، لحين الرد على استفساراتها.
وتقرر إيقاف التعامل على أسهم سيتي للتحاليل الطبية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، وذلك فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس الأحد.
موضوعات متعلقة
“أموك” تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال“النيل للأدوية”
وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
وارتفعت أرباح شركة سيتي للتحاليل الطبية بنسبة 52.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 8.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 5.7 ملبون في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات 27.2 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
كشفت شركة بريميم هيلثكير جروب“سيتي للتحاليل الطبية”، عن قيامها بجولة على العديد من بنوك الاستثمار داخل وخارج مصر بغرض الدعوة للمشاركة في زيادة رأسمال الشركة المرتقبة.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول مانشر بعنوان“بريميم هيلثكير جروب تدرس فرص مشاركة بي اتش ام كابيتال”، أن شركة“بي اتش ام كابيتال” في مدينة دبي من بين تلك الجهات، بهدف عرض الخطة المستقبلية والحصول على تعاقدات استشارية والعرض على مستثمرين مختلفين.
ونوهت إلى أن“بي اتش ام كابيتال” يقتصر دورها على المستشار المالي بتقديم الاستشارات وتقديم الخطة المستقبلية لمستثمرين، ولا يعني ذلك أن الشركة سوف تقوم بنفسها الدخول في زيادة رأس المال ولكن عن طريق عملاؤها إذا أرادت ذلك.
وأضافت سيتي، أنها لم توقع على أي اتفاقيات نهائية حتى الآن.
وتعتزم بريميم هيلثكير جروب (سيتي للتحاليل الطبية)، الاستحواذ على 11 شركة عن طريق زيادة رأس المال نقدًا أو بالأرصدة الدائنة.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول خطط سيتي التوسعية واعتزامها زيادة راسمالها في حدود 1.7 مليار جنيه، والانتقال إلى السوق الرئيسي، أن القيمة النهائية لزيادة رأس المال سوف تحدد بعد الانتهاء من دراسات القيم العادلة لكافة الشركات المراد الاستحواذ عليها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة“سيتي للتحاليل الطبية”، على إتمام صفقة شراء شركة معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة 298 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد الصفقة نقدًا طبقًا للآتي:
– 14 مليون جنيه تسدد مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ
-284 مليون جنيه تسدد بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة طبقًا للخطة المستقبلية.
كما وافقت العمومية على شراء 50% من حصص شركة التشخيص المتميز -السعودية-، على أن يكون قيمة البيع جاري مدين لصالح البائعين بقيمة 14.84 مليون ريال سعودي وسيتم تنفيذه بالريال طبقا لسعر الصرف في حينه.
فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي والخاصة باسم الشركة لتصبح بريميم هيلتكير جروب.
MENAFN28102024000202011048ID1108823508