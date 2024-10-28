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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء من يطا وبيت أمر

10/28/2024 4:14:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من يطا وبيت أمر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الأشقاء الثلاثة عمر وعماد وأنس الغافي، والشاب رامي النجار عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة السكر بالبلدة وداهمت ثلاثة منازل وحطمت محتوياتها واعتدت بالضرب على أصحابها ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات نقلوا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة الشاب علي خليل اخليل (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

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