غوتيريش يعبر عن صدمته من مستويات القتل والدمار بشمال غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره "بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال قطاع غزة، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات تزعم أنها تهدف إلى منع حركة (حماس) من إعادة تنظيم صفوفها.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل".

وأضاف أن "الأمين العام يشعر بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة في شمال غزة، حيث أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض، والمرضى والجرحى محرومين من الرعاية الصحية المنقذة للأرواح، والأسر من دون غذاء ومأوى".

وأشار المتحدث إلى أنه وفق وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد المئات خلال الأسابيع الأخيرة وأُجبر أكثر من 60 ألف شخص على الفرار.

كما أكد دوجاريك أن الجهود المتكررة لإيصال الإمدادات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة -الغذاء والدواء والمأوى- تواجه بشكل متواصل بمنع السلطات الإسرائيلية، مع وجود بضعة استثناءات، وهو ما يعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر.

وتابع "باسم الإنسانية، يجدد الأمين العام دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والمحاسبة على الجرائم بموجب القانون الدولي".



أمس الأحد، ندّد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بالحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال غزة.

وجاء في بيان للمتحدث "منذ 22 يوما لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالي قطاع غزة".

وأضاف بصل أن جيش الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي شمال القطاع، وسط صمت دولي، متهما إسرائيل بقتل كل من يحاول تقديم الخدمة للفلسطينيين المحاصرين في شمال القطاع ويعانون من شح في الماء والدواء الطعام.

وطالب بصل المنظمات الدولية والإنسانية "بضرورة العمل بشكل فوري وعاجل لإنقاذ الفلسطينيين الموجودين في شمال القطاع".

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش احتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق على مخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، يقول الفلسطينيون إنها تهدف لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.