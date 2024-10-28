الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 18 مواطنا بعد أن نكلت بعدد منهم عقب اقتحام مدينة سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وداهمت عددا من منازل، وقامت بتفتيشها، وتحطيم محتويات بعضها، واعتقلت 18 مواطنا ونكلت بهم، عرف منهم: أسامة عبد الهادي دواهقة (38 عاما)، وضياء محمد زهد (47 عاما)، ومصطفى محمد زهد (37 عاما)، وعبد الرحيم تيسير أبو جزمة (38 عاما)، وعبد الرحمن تيسير أبو جزمة (35 عاما)، وسامي طه (47 عاما)، وعبد الرحيم ناصر اشتية (26 عاما)، ومحمد راسم فاتوني (26 عاما)، ويسار اشتية (64 عاما)، وموسى ياسر الدمس (28 عاما)، ومعزوز اسماعيل طقطق (52 عاما)، ورامز رياض شحادة مرايطة (20 عاما)، وبلال رجب التري (28 عاما)، ومحمد عزيز ابراهيم فتاش (30 عاما)، ونضال عزالدين زبيدية (30 عاما)، وهمام عزيز عبد القادر فتاش (24 عاما)، وعبد الرحمن عزيز عبد القادر فتاش (20 عاما).
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على ما يقارب 35 ألف شيقل من المواطن موسى الدمس.
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