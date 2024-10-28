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الطقس: أجواء باردة نسبيا ودرجات الحرارة حول معدلها العام

10/28/2024 4:14:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ودعت الأرصاد الجوية، إلى الانتباه من الغبار لمرضى الجهاز التنفسي والعيون، ومن شدة سرعة الرياح في بعض المناطق، وارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، بسبب الرياح الشرقية السائدة التي تسبب الشعور بالبرودة والجفاف.

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