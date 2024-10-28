محافظ نابلس لوطن: لدينا 36 مركبة إسعاف و16 إطفائية في المحافظة وهذا غير كاف لمواجهة حالات الطوارئ

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN/ قال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس إن لجنة الطوارئ التي ترأسها المحافظة يشمل عملها كافة حالات الطوارئ التي تواجه المحافظة بدءا من تداعيات حصار الاحتلال المفروض وانتهاءا بالمنخفضات الجوية وغيرها من الأمور الطارئة.

وأوضح خلال برنامج وطن تُسائِل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن اللجنة تضم في عضويتها الدفاع المدني ووزارة الصحة والبلدية والغرفة التجارية والأجهزة الأمنية، إضافة لشركة الكهرباء والماء وملتقى رجال الأعمال والمجالس القروية والبلدية ولجان الخدمات في المخيمات.

وأكد أن آخر اجتماع للجنة الطوارئ في محافظة نابلس كان قبل حوالي شهر، وخرجت بمجموعة من الأمور الهامة من أبرزها العمل على ضمان وجود مخزون الدم في 7 مستشفيات رئيسية في مدينة نابلس، وضمان وجود مخزون السولار والبنزين، ومولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المستشفيات.

وشدد دغلس أن المطلوب للمحافظة احتياطي بنزين وسولار مناسبة لمعدات البلدية بما يقارب مليون و900 ألف شيكل، وقد نجحت لجنة الطوارئ في توفير جزء كبير من هذه الكميات، كما أن المحافظة بحاجة الى كميات من مخزون البترول للأمن واللجان الصحية، وهذا ما ناقشته لجنة الطوارئ في آخر اجتماع لها.

وقال دغلس "لدينا مخزون أغذية من المواد الأساسية متوفر للمحافظة من 4 الى 6 شهور ، كما أصدرنا قرارا لمحطات البترول بعدم بيع 20 في المئة من المخزون في حالات الطوارئ وذلك لتوفير حاجة الإسعاف والدفاع المدني والأمن، كما أبلغنا المجالس المحلية بوجود استثناءات لاستهلاك المياه والكهرباء في حالات الطوارئ في المناطق التي تستخدم بطاقات مسبقة الدفع."

وشدد دغلس على أن لجان الطوارئ، هي لجان مركزية تنفيذية استراتيجية وزارية، تتابع عمل جميع الأطراف خصوصا وأننا في قلب الطوارئ، مشيرا الى ان اللجنة أحصت في نابلس 36 مركبة إسعاف في جميع أنحاء المحافظة ما بين حكومي وخاص، كما لدينا 16 إطفائية، مؤكدا أن هذه الأرقام غير كافية.



وردا على سؤال حول الخطط التي وضعتها لجنة الطوارئ في حال سلخ مدينة نابلس عن ريفها بشكل كامل، وكيفية تلقي المواطن الخدمات في هذه الحالة، قال المحافظ: اختبرنا وما زلنا تحت الاختبار، لدينا مركز أم حسن في منطقة مجدل بني فاضل ومركز قصرة الصحي رغم الحاجة الى الإٍسعاف في تلك المنطقة، كما لدينا مركز بيتا الذي تم افتتاحه مؤخرا، كما تم تجديد وتطوير مركز حوارة، مردفا ان "المطلوب أن تعمل المراكز على مدار 24 ساعة."

وتابع دغلس "في حالات الطوارئ القصوى نستعين بالإطفائية من محافظة سلفيت خصوصا عند اغلاق الطرق وحرق بيوت ومساحات في قرى قصرة ودوما وغيرها من القرى من قبل المستوطنين، كما وضعنا اطفائية بشكل دائم ما بعد حاجز زعترة للتعامل مع حالات مشابهة."

ومن بين أهم المشكلات التي تواجه محافظة نابلس، قال المحافظ إن العيادات الصحية الحكومية في الأرياف تعاني من نقص كبير في الأطباء والمعدات الطبية والتخصصات، مشيرا أن وجود طبيب مرة واحدة في الأسبوع وعلى مدار ساعتين الى 3 ساعات هو أمر غير كاف على الإطلاق.

وقال المحافظ "بصراحة.. هناك خلل كبير في هذا الموضوع ويجب أن نقوم بمعالجته سويا".

وردا على سؤال هل تعتبر هذا الأمر تقصيرا من وزارة الصحة بمحافظة نابلس، رد قائلا "الحكومة محاصرة، لدينا 54 عيادة في المحافظة وهذا عدد كبي"ر، مشيرا أن الحصار المالي يؤثر بشكل كبير على الحالة الصحية في المحافظة.

وتابع "القضية لا تقتصر على الأرياف.. جلست مؤخرا مع وزير الصحة وقلت له إن النظام الحوسبي معطل في كل مستشفيات نابلس بل والضفة، بسبب الضغط الكبير من المراجعين والمرضى على المستشفيات، وعملت وزارة الزراعة بالتعاون مع الخبراء بمتابعة هذه القضية التي ستعالج هذا الشهر".

وشدد دغلس على "أن لجان الطوارئ لا تقوم على الفزعة، وهناك اجتماعات وتقارير دورية، رغم عدم وجود موازنة مخصصة لها"، مشيرا أن كل جهة مشاركة في اللجنة لها ميزانيتها الخاصة.

وأضاف المحافظ أن في محافظة نابلس 1400 متدرب على الإسعاف الأولي، بواقع متدربين على الأقل في كل قرية، موضحا أنه في مخيم بلاطة وحده لا يقل عن 300 متدرب، في ظل وجود دورات متواصلة على الإسعاف الأولي للتعامل مع الإصابات الميدانية، تحضيرا لحالات طوارئ قد تكون أكبر من ذلك.

نقص أعداد القضاة..

وحول الواقع القضائي في المحافظة، أكد دغلس أن القضاء يعاني من ضغط كبير وسط نقص في أعداد القضاة والمبلغين وطول أمد التقاضي، مطالبا برفع الأعداد.

وتابع دغلس "جلست مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، واتفقنا على تنشيط القضاء في محافظة نابلس، حيث زاد الجهد الشرطي وزادت نسبة الجلب والإحضار، وقد طالبنا بشكل رسمي رفع عدد القضاة".

وأضاف دغلس " ان

المواطن يطالب بسرعة الإنجاز والإجراءات وهو أمر يجب العمل عليه بأسرع وقت ممكن"، لافتا

أنه من شهر آذار وحتى حزيران الماضيين، أنجزت المحافظة بالتعاون مع الشركاء 146 صك صلح عشائري، مردفا: "في شهر تموز وصل العدد الى 24

صك صلح، و35 في شهر آب، وفي شهر أيلول حوالي 60 صك صلح، وهذا جهد كبير من أجل الحفاظ على السلم الأهلي."

وأضاف دغلس"الناس تقول إن القضاء "حباله طويلة" لذلك تريد تجنب المشكلات حفاظا على السلم الأهلي لذلك تتجه نحو القضاء العشائري."

تراجع الموازنات..

وحول الواقع الاقتصادي المترهل في المحافظة وارتفاع نسب البطالة والفقر، قال المحافظ "لقد خففنا من اجراءاتنا في متابعة موضوع البسطات بسبب ارتفاع نسب البطالة في المحافظة.. نحن لسنا دولة نفطية، لدينا 3 تكايا تعمل في نابلس ليل نهار، ونقدم المساعدات بقدر ما هو موجود".

وتابع: "نقوم بخطة تقشف داخلية ونتقاسم الموجود مع المحتاجين".

وأضاف: موازنة المحافظة تبلغ قرابة 60 ألف شيكل شهريا بعد التقليصات الأخيرة، مردفا " ان تخفيض الموازنات أثر في تقديم المساعدات التي تقدمها المحافظة خصوصا بيوت العجزة ودعم المؤسسات".